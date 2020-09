VÍDEO: Fogo destrói 39 hectares da Floresta Nacional de Brasília

DD Darcianne Diogo

(foto: CBM-DF)

Um incêndio consumiu 39 hectares de mata da Floresta Nacional de Brasília, na região de Taguatinga, na manhã deste sábado (5/9) (veja o vídeo abaixo). O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBM-DF) atuou no combate às chamas com 40 militares.

O incêndio começou por volta das 7h e as causas ainda não foram esclarecidas, segundo os bombeiros. O combate, coordenado pelo Supervisor de Incêndio Florestal, capitão Eduardo Dias, durou cerca de três horas.

De acordo com ele, foram deslocadas seis viaturas e militares de dois batalhões, um de Taguatinga e outro de Samambaia. A perícia do Corpo de Bombeiros foi acionada para investigar se o incêndio foi criminoso ou resultado da combustão espontânea do Cerrado, devido ao calor e à seca.

Outro caso

Nesta quarta-feira (2/9), um outro incêndio atingiu a Estação Ecológica de Águas Emendadas. O fogo consumiu 90 hectares da vegetação e os bombeiros levaram cerca de quatro horas para apagar as chamas.

A corporação empregou sete viaturas (via terrestre), duas aeronaves e 35 militares. Segundo informações do CBM-DF, a linha de fogo atingiu a mata próximo à lagoa. Não houve feridos.