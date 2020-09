AB Adriana Bernardes

(foto: PRF/DF)

Embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagem proibida. Essas são as três principais causas de acidentes fatais nas rodovias federais que cortam o Distrito Federal. Para coibir as imprudência e evitar mortes no trânsito, agentes da Polícia Rodoviária Federal estão nas estradas, especialmente em locais com alto índice de colisões e mortes. É a Operação Independência, que teve início na sexta-feira (4/5) e se encerra só depois do feriado.

Na sexta-feira (4/9), o movimento das principais rodovias do DF foi intenso. Mas neste sábado (5/9), o fluxo de veículos está normal, segundo a PRF. As colisões frontais, em trechos de rodovia sem duplicação, são as mais recorrentes e, evitá-los é uma missão difícil, como explica a chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF no DF, Pamela Vieira. “Em um feriado, fui para o km 41 da BR-040, em Goiás, fiscalizar pontos de ultrapassagens indevidas, orientando e multando. Enquanto isso, no km 46, morreram oito pessoas em um acidente. É muito difícil evitar, pois, depende mesmo da conduta dos condutores”, alerta.

Portanto, quem pretende deixar Brasília para algum destino turístico nas redondezas do DF deve redobrar a atenção em todo o percurso. Obedecer a sinalização da rodovia e fazer a revisão do veículo é fundamental para evitar tragédias. Com a ajuda da PRF, o Correio fez uma lista dos pontos críticos de acidentes graves nas principais rodovias que cortam a capital. Veja.

Pontos críticos

BR-070 (Brasília-Pirenópolis)

Os pontos com acidentes recorrentes ficam no km 11 e 12 do DF, na região de Ceilândia, próximo às QNR’s, e Barragem do Descoberto, na divisa com Goiás.

BR-040 (Brasília-Minas Gerais)

Próximo ao monumento Solarius, popularmente conhecido como Chifrudo, assim como nas imediações do km 8, em Valparaíso (GO).

BR-020 (Brasília-Chapada dos Veadeiros-Bahia)

Os condutores devem ficar atentos especialmente nos kms, 6, 8 e 11, na região de Sobradinho. Já na área de Planaltina, a atenção deve ser redobrada do km 19 ao 21. A rodovia tem obras de duplicação no km 21, já em Goiás, e na altura do km 47, também em Goiás, o governo está fazendo a manutenção do pavimento. E por isso, tem operação Pare e Siga.

BR-060 (Brasília-Goiânia)

Em frente ao Recanto das Emas, costuma ter acidente com condutores que saem de Samambaia para pegar o retorno mais próximo. No resto rodovia, os acidentes são pulverizados. Por ser duplicada e ter boas condições de asfalto, as tragédias acontecem como uma consequência do excesso de velocidade.