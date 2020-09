Eixo capital

AM Ana Maria Campos

(foto: Heuler Andrey/AFP)

O pai da Sofia

Ao deixar a coordenação da Operação Lava-Jato em Curitiba, o procurador da República Deltan Dallagnol despertou dúvidas na opinião pública sobre os reais motivos do afastamento justamente num momento em que é alvo de bombardeios. Mas a história é outra. A amigos, ele disse que, apesar da liderança, poderá ser substituído por outros integrantes do Ministério Público no combate à corrupção. Mas ninguém pode exercer em seu lugar o papel de pai da Sofia, de um ano e 10 meses, que precisa de assistência para se desenvolver. Muitos amigos seguem apoiando.

Contato direto

Não deu certo o modelo de articulação política na Câmara Legislativa com um secretário de Relações Parlamentares. Agora, Ibaneis Rocha quer assumir diretamente esse papel.



Tiro pela culatra

Deputados distritais reclamaram da presença do ex-deputado Bispo Renato Andrade na Secretaria de Relações Parlamentares porque viam nele um adversário político. Mas, ao ser transferido para a Administração Regional de Taguatinga, ele ganhou um bom palanque.



Hora de falar

crédito: Bruno Peres/CB/D.A Press

Nas redes sociais, o ex-governador Agnelo Queiroz postou: “Meu silêncio acaba aqui”. Disse que agora vai começar a se defender e apresentar realizações.



De buffets a restaurantes

Uma iniciativa da prefeitura de São Paulo de autorizar que buffets e casas noturnas possam funcionar como restaurantes será avaliada pelo governador Ibaneis Rocha. A sugestão foi feita pelo deputado distrital Robério Negreiros (PSD). Na capital paulista, esses estabelecimentos nem precisarão de emitir novo alvará. Seria uma forma de ajudar esse setor que está em crise pela impossibilidade de promover festas com aglomerações por causa da pandemia.

Reforma à vista

crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press

O governador Ibaneis Rocha deve promover uma mudança em cargos importantes depois do feriado.

Violência no parto

Pesquisa realizada pela Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Legislativa apontou que a maioria das mulheres sofreu algum tipo de violência no momento do parto. As vítimas representaram 203 dos 338 formulários on-line preenchidos entre 11 de março e 14 de abril, o que equivale a 60% das entrevistadas. No total, 25% sofreram alguma violência psicológica; 15% passaram pela Manobra de Kristeller (técnica banida pela OMS de alto risco para mãe e bebê); 17% receberam ocitocina (hormônio utilizado para acelerar as contrações); 18% foram proibidas de terem acompanhantes; e 25% relataram atendimento com grosseria ou impaciência pelos médicos.

MANDOU BEM

A Universidade de Brasíla (UnB) é a oitava melhor instituição de ensino superior do país de acordo com a edição do ranking mundial de universidades Times Higher Education (THE) 2020, que classificou 1.300 universidades de 92 países. A UnB melhorou em quatro dos cinco critérios considerados (ensino, pesquisa, citações e reconhecimento internacional).



MANDOU MAL

O PIB do Brasil teve uma queda de 9,7% no 2º trimestre, na comparação com os três primeiros meses do ano, devido ao impacto da crise do novo coronavírus, segundo o IBGE. A economia brasileira entrou, assim, em recessão. Essa é uma redução histórica, a maior desde que o PIB trimestral começou a ser calculado, em 1996.

Siga o dinheiro

R$ 305.219.056,26

Foi o montante arrecadado pelo Detran-DF neste ano com a cobrança de multas e taxas.



A pergunta que não quer calar

A censura voltou ao Brasil?



Enquanto isso... Na sala de Justiça

Em representação, o Ministério Público de Contas do DF pediu a suspensão da licitação para contratação pelo Iges-DF de empresa especializada para operação logística por R$ 42,6 milhões. A justificativa do órgão é uma dificuldade estrutural. O MP de Contas afirma que o momento é de crise fiscal e não há comprovação de que a contratação seja imprescindível, além de representar a terceirização de um serviço que deveria ser realizado pelo próprio Iges-DF. O Tribunal de Contas do DF vai analisar o caso.

Só papos

“Ele (Deltan Dallagnol) e Moro usaram a Lava-Jato para pavimentar o golpe contra Dilma, perseguir Lula e o PT, colocar o fascismo no poder. Só os restará a lata do lixo da história”

Deputada Érika Kokay (PT-DF)



“No momento em que vemos com preocupação e perplexidade os retrocessos que o Brasil vem sofrendo no combate à corrupção, a saída de Deltan do comando da Lava-Jato do Paraná, embora seja por um nobre e necessário motivo, é mais uma má notícia”

Senadora Leila Barros (PSB-DF)



Críticas ao algoz

crédito: Miguel Schincariol/AFP

O ex-presidente Lula foi duro com o procurador Deltan Dallagnol em mensagem no Twitter, na qual comparou a doença da filha dele, de um ano e 10 meses, com a morte de seu neto de 6 anos: “Acho que o Dallagnol se esconder atrás da doença da filha dele para justificar a saída... Se ela estiver doente, que Deus a ajude porque tenho por ela o respeito que ele não teve pelo meu neto que morreu com 6 anos. Mas ele não merece um milímetro de respeito. É um fujão”.

Reguffe é contra reeleição no Congresso

crédito: Ana Rayssa/CB/D.A. Press

O senador José Antônio Reguffe (Podemos-DF) é um dos votos contrários à aprovação da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, assunto do momento no Congresso. O partido de Reguffe fechou posição contra essa possibilidade, mas, antes disso, o político do DF havia manifestado sua posição: “Declarei voto contra PEC que permite a reeleição dos presidentes do Senado e da Câmara. Além de mudar as regras do jogo no meio do campeonato, esses cargos precisam de constante renovação e oxigenação. Esses cargos não podem virar um cartório! Meu voto é contra”.