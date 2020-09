A necessidade de ser sustentável

AM Ana Maria da Silva*

Conhecido como a savana mais rica do mundo e segundo maior bioma brasileiro em extensão, o cerrado ocupa, aproximadamente, 25% do território nacional. No Distrito Federal, o bioma domina: com uma área de 5.779 quilômetros quadrados, a capital do país está na região nuclear do cerrado. Os dados são do Plano Recupera Cerrado, avaliação realizada em 2017 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do DF (Sema-DF).

Mas tal diversidade corre sérios riscos em um futuro bem próximo. Segundo o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil, elaborado pelo MapBiomas, em 2019 o cerrado perdeu 408.646 hectares de vegetação nativa de janeiro a dezembro, ou 33,5% do total da área. Juntos, Amazônia e cerrado concentraram 96,7% das áreas desmatadas em todo o território nacional em 2019. No DF, o desmatamento equivale a 0,13% da área, ou 357,31 quilômetros quadrados. Os dados são do projeto Prodes Cerrado, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

Etimologicamente, a palavra cerrado faz referência a qualidades como fechado ou denso. No entanto, a realidade tem mostrado que o bioma está cada vez mais devastado. Segundo a 12ª edição do Relatório Planeta Vivo — um estudo bianual da rede World Wide Fund for Nature (WWF), que retrata o estado da vida em nosso planeta, o bioma já perdeu metade da vegetação nativa. Mas, em meio a 50% de área devastada, o cerrado resiste.

Com uma beleza diferenciada, importância, características e peculiaridades, o cerrado foi considerado, em 1998, um hotspot mundial de biodiversidade, conceito este que define áreas com grande variedade mas que apresentam alto grau de ameaça. A situação é tão alarmante que essa riqueza — quase — perdida ganhará espaço nas páginas do Correio Braziliense em nova série de reportagens, que visa apresentar aos cidadãos da capital federal um novo olhar que revela a exuberância e fragilidade do cerrado, além de propor soluções para a convivência harmônica entre o homem e a natureza.

Biodiversidade

“A primeira coisa que precisamos destacar no cerrado são suas características de biodiversidade. Dentre as formações savânicas no mundo, na África e no Brasil, principalmente, o cerrado tem uma diversidade biológica e ecológica mas rica, se comparado com outras áreas no mundo”, ressalta o professor de gestão ao agronegócio e ambiental da Universidade de Brasília (UnB) Antônio de Almeida Nobre Júnior.

De acordo com o professor, as áreas do cerrado são utilizadas, em sua maioria, para fins agropecuários. “A área de desenvolvimento da agricultura é plana, possui solos profundos e, de maneira geral, estão praticamente ocupados com as atividades agropecuárias, pastagens e produção de grãos”, ressalta. Antônio diz que a ocupação do cerrado em termos de agricultura de pastagem abrangeu uma grande área em curto espaço de tempo, modelo não recomendado. “O ritmo de ocupação do que ocorreu no cenário — nós estamos falando em menos de 50 anos — não tem precedentes. É um fenômeno que não se deve repetir na história”, afirma.

Apesar da aceleração da ocupação do solo, o especialista ressalta que o processo demonstra o potencial de produtividade do bioma para a agricultura. “A rapidez de ocupação do cerrado prova também a qualidade e o potencial de produzir grãos, principalmente para exportação, em especial a soja, que representa 50% das exportações brasileiras, além de demonstrar a importância econômica que tem o cerrado para o desenvolvimento da agricultura brasileira”, relata Antônio.

De acordo com o pesquisador, a solução é procurar medidas que causem menos impacto e devastação ao ambiente. “Precisamos ter uma perspectiva histórica. A agricultura vem se desenvolvendo no mundo há mais de 10 mil anos. E essa agricultura moderna, que dos últimos séculos tem seu apogeu na ocupação dos cerrados no século 20”, diz.

Apesar dos aspectos positivos e negativos do fenômeno ocupacional, as agriculturas alternativas se tornaram a saída, conforme explica o professor. “A agricultura tem buscado novos caminhos e eles estão surgindo agora, no século 21. Certamente, no final deste século, vamos perceber uma outra agricultura”, diz. “Hoje, se fala de agricultura sustentável. A solução não é parar de produzir, mas produzir de maneira mais sustentável, com maior rentabilidade e menor impacto negativo, tanto social quanto ambiental”, acrescenta.