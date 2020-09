Ocultação de Marte pela Lua terá transmissão ao vivo; acompanhe

CB Correio Braziliense

(foto: Robert Magno/Apontador de Estrelas)

A Lua ocultará Marte na madrugada de sábado para domingo (6/9) e fenômeno poderá ser visto a olho nu. O Observatório Nacional transmitirá, em seu canal do Youtube, imagens captadas por parceiros do momento em que os astros se sobrepõem visualmente.

Assista, abaixo, à transmissão do Observatório Nacional:

A ocultação ocorrerá por volta das 00h, mas momentos mais interessantes de serem observados são quando o planeta some e reaparece. Mesmo antes do fenômeno ocorrer, brasilienses admiravam o brilho intenso e tons avermelhados do satélite da Terra.

O horário exato do fenômeno varia de local para a local. Especialistas recomendam equipamentos especiais para uma melhor visualização, mas transmissão do ON trará imagens em alta qualidade. As ocultações não são eventos raros, podendo até acontecer várias vezes por ano - ela ocorreu, pela última vez, em 9 de agosto. Contudo, a próxima ocultação de Marte pela Lua visível no Brasil ocorrerá somente em fevereiro de 2026.

A transmissão pelo observatório contará com imagens de Apontador de Estrelas, de Chapecó/SC, do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas (CEAAL) e Usina da Ciência UFAL, de Maceió/AL, do Clube de Astronomia e Ciência de Rondônia, e do Grupo de Astronomia do Espaço Ciência Viva (NGC-51), do Rio de Janeiro.