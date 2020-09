DF segue em estado de alerta por conta do tempo quente e seco

CB Correio Braziliense

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal continua em estado de alerta neste domingo (6/9), por causa da baixa umidade do ar. Conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice ficará entre 65% e 15%. Portanto, os brasilienses devem evitar realizar atividades ao ar livre entre às 10h e às 16h, assim como devem reforçar a hidratação e fazer uso do protetor solar.

Segundo o meteorologista Mamades Luiz Melo, os termômetros podem registrar até 32º C. "O céu fica claro e com poucas nuvens. Então, o Sol predomina na maior parte deste domingo, que será ainda mais quente que ontem (5/9), quando a máxima alcançou 30º C", afirma.

No período mais fresco, bem no início da manhã, os termômetros da capital federal registraram 15º C. A expectativa para a semana é que o tempo quente prossiga, assim como a baixa umidade relativa do ar.