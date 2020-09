Cirurgião do Hospital de Planaltina morre com suspeita de covid-19

SP Sarah Peres

O médico Álvaro Donizete de Oliveira Resende, de 62 anos, que atuava na cirurgia geral do Hospital Regional de Planaltina (HRPL), faleceu no último sábado (5/9), e a suspeita é de que tenha sido em decorrência da covid-19. O óbito foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), mas, até a mais recente atualização desta matéria, a pasta não havia confirmado a causa.



Álvaro Donizete tinha sido diagnosticado com o novo coronavírus nas últimas semanas, e não teria resistido à doença. Ele deixa duas filhas. Em nota oficial divulgada na manhã deste domingo (6/9), a secretaria destaca que a equipe do HRPL “descreve o servidor como um profissional comprometido com seu trabalho, muito querido por todos os colegas e pacientes" e se solidariza com colegas e familiares.

A Superintendência da Região de Saúde Norte foi outra a se pronunciar sobre o caso, também por nota. “Agradecemos imensamente a dedicação e o trabalho prestado à população do Distrito Federal. Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos, pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre essa mensurável perda, e os console e lhes dê serenidade. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames”, descreveu o texto, assinado pela titular da área, Sabrina Irene Castro Gadelha.