LC Luiz Calcagno

(foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

A troca da Bandeira Nacional abriu as celebrações da Semana da Pátria, neste domingo (6/9), na Praça dos Três Poderes. A cerimônia reniu cerca de 60 pessoas, público muito menor do que geralmente atrai, especialmente em um feriado prolongado, e às vésperas do 7 de Setembro. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as aglomerações estão proibidas para evitar a disseminação do vírus.

Militares da Marinha, acompanhados por homens do Corpo de Bombeiros conduziram o rito de descerramento da Bandeira antiga e hasteamento da nova, ao som do Hino Nacional. Verônica Gonçalves Oliveira, policial militar de Sergipe que está no Distrito Federal à serviço da Força Nacional, trouxe a mãe do estado natal para acompanhar a solenidade e passar o 7 de Setembro em Brasília. A expectativa era assistir ao tradicional desfile. Mas, com a pandemia, sobraram apenas as pequenas cerimônias, para não passar em branco.

A militar Veronica Oliveira e a mãe, Irene Jussara Oliveira, decidiram ver a cerimônia, já que o desfile tradicional de 7 de setembro foi suspenso por causa da pandemia (foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Dona Irene Jussara Gonçalves Oliveira, 60, tinha o sonho de ver a filha desfilar na parada militar. "Vim porque torço por um Brasil melhor. Já tivemos a esperança frustrada antes. Também queria conhecer pessoalmente Jair Bolsonaro", revelou a idosa.

A Esplanada dos Ministérios amanheceu fechada para os veículos desde a altura da Rodoviária do Plano Piloto. E seguirá assim até amanhã (7/9), durante todo o dia. Segundo o Major Michello, da Comunicação Social da PM, o fechamento das pistas se deve às manifestações de apoio e contra o presidente maracadas para hoje (6/9) e amanhã (7/9).

Para o brasiliense e funcionário da Caixa Econômica Federal Leonardo Fontes, 42, e a mulher, a jornalista Fabiana Fontes, também 42, a cerimônia foi uma chance de incrmentar a educação dos filhos, Artur Oliveira, 10, e Laura Oliveira, 6. Antes do evento, durante a semana, os irmãos sentaram com a mãe para conhecer o Hino à Bandeira e seus significados e, no caminho para a cerimônia, a duplinha foi no carro comentando sobre o que aprenderam em casa.

“É importante, como cidadão, presenciar, e inserir as crianças na prática de acompanhar essas solenidades relativas à cidadania. Estamos sempre conversando sobre os momentos que vivemos”, destacou Leonardo. “A gente viveu isso quando era criança e precisamos passar essas coisas para as crianças que, hoje, não conhecem o Hino à Bandeira símbolo da nossa pátria. Somos brasileiros. E, se o país vai mal, não adianta querer ir embora. Continuaremos brasileiros”, completou Fabiana.