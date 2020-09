Grupo mata homem a facadas e deixa corpo dentro de carro em Ceilândia

DD Darcianne Diogo

(foto: PMDF/Divulgação)

Um jovem de 27 anos morreu após ser esfaqueado por um homem e dois deles adolescentes, de 15 e 16 anos. O crime ocorreu na noite deste sábado (5/9), na QNN 23 de Ceilândia. O corpo do rapaz foi deixado dentro do carro, um Gol prata, que estava estacionado em via pública.

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um denunciante acionou a corporação via 190, informando aos policiais de que havia um corpo esfaqueado dentro de um veículo. No local, os militares verificaram que a vítima havia sido socorrida por familiares e encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

O homem suspeito de cometer o crime foi preso e os adolescentes, apreendidos. Aos policiais, um deles alegou que ocorreu um desentendimento com a vítima e que, por isso, desferiram os golpes de faca. Os adolescentes foram encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA 2) e o maior de idade à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte).