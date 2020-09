CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

CURSOS

Guia de turismo

O Senac-DF está com inscrições abertas para o curso técnico em guia de turismo, com carga horária de 800 horas. As aulas iniciarão em 8 de setembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, com possibilidade de aulas diurnas aos sábados, uma vez por mês, das 9h às 15h, que serão previamente informadas pela unidade educacional. Investimento: R$ 406,50 em até 12 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. A inscrição deve ser feita presencialmente na unidade de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), localizada na quadra 5 do Setor Comercial Sul. Mais informações: 3313-8877, das 10h às 16h.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Idiomas

A professora Cristiane Silva ministra um curso completo de inglês on-line. As aulas são ao vivo e individuais. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 9 9962-2972 ou email cristianearaujosilvadf@gmail.com.

Micro e pequenos negócios

Curso on-line Reage Brasília promove oportunidade de desenvolvimento em gestão para micro e pequenos negócios se tornarem mais resilientes e inovadores. A inscrição pode ser feita pelo link www.reagebrasilia.com.br e os encontros começam amanhã. Para possibilitar que mais empresários de pequenos negócios tenham acesso a essa jornada de aprendizagem, a Fundação Assis Chateaubriand e a AJE-DF lançaram a campanha Ajude a salvar empregos. As doações visam diminuir os custos dos participantes no Reage Brasília. Para doar, acesse bit.ly/doacoes_reage_bsb.

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, e escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses em geral e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 9 9416-0404 ou e-mail textos.revisart@gmail.com.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.

Escola do eleitor

A Escola do Eleitor oferece o curso Por Dentro das Eleições, em que são explicados conceitos sobre a obrigatoriedade do voto, quem pode ser candidato, como funciona a propaganda eleitoral e quem faz o financiamento das campanhas eleitorais. O curso é gratuito e apresentado por especialista eleitoral, em linguagem simples e acessível, para interessados com qualquer formação e nível de escolaridade. O curso é composto por quatro aulas em podcast. Inscrições pelo e-mail escoladoeleitor@gmail.com.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Qualificação profissional

O Senac-DF abre inscrições para cursos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas áreas de beleza, gastronomia, moda, tecnologia de informação, gestão e negócios, saúde e turismo e lazer. Serão ofertadas 2.268 vagas em 59 cursos técnicos e de formação inicial e continuada. As inscrições devem ser feitas no site da instituição (www.df.senac.br/inscricao-psg/) até a data limite ou preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes. Quando: até 8 de setembro. Valor: gratuito.

Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.instagram.com/ciistgiles Facebook: www.facebook.com/stgilesbrasil.



OUTROS

Palestra

Para quem sonha em trilhar carreira internacional, a Casa Thomas Jefferson, em parceria com o EducationUSA e com a embaixada dos Estados Unidos, promove uma série de palestras on-line para discutir temas com as principais curiosidades e perguntas deste público. O evento promove o encontro de representantes de universidades americanas com pessoas interessadas em programas acadêmicos variados, de curta e longa duração, e seus processos de admissão. A programação será transmitida pelo aplicativo Zoom até 19 de setembro. Para informações e inscrições: www.educationusa.org.br/inscricao/.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Tricologia

A tricologista Valine Alencar realiza um protocolo de cuidados com o couro cabeludo e fios, a distância e on-line, com atendimento no Distrito Federal e em todo Brasil. Acesse o e-book gratuito e todas as informações para agendamento de avaliação tricológica no site www.valinealencartricologia.com ou, ainda, no Instagram @valinealencar.tricologia.

Ação

emergencial

A campanha SOS Calamidades que vem sendo promovida pela Legião da Boa Vontade com objetivo de amparar famílias afetadas pela pandemia causada pelo coronavírus. A instituição conta com doações para realizar a ação. Para ajudar acesse site www.lbv.org. Os donativos de grande volume poderão ser entregues diretamente nos endereços das unidades socioeducacionais da LBV. Informações: 3410-6016.

Bate-papo semanal

Todas as segundas, às 19h, o diretor de comunicação do portal Visite Brasília, Kaio Marques, conversa com profissionais e especialistas de diversas áreas, no Instagram @visitebrasilia. O intuito é compartilhar informação sobre assuntos diversos com os seguidores. A cada mês, até o fim de 2020, um novo tema ganha espaço.