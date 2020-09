Covid-19: DF têm mais 10 mortes neste domingo; total chega a 2.710

CB Correio Braziliense

(foto: Leopoldo Silva/Agência Senado)

O Distrito Federal registrou mais 10 mortes neste domingo (6/9) por covid-19. As mortes ocorreram entre primeiro de julho e sábado (5/9). As vítimas - seis homens e quatro mulheres - tinham mais de 40 anos e maioria tinha outras comorbidades que agravaram o caso. Uma das vítimas era residente em Goiás. Com as novas mortes, total chega a 2.710.



Foram mais 1.012 casos em 24 horas, contabilizando 169.617 diagnósticos positivos de coronavírus até o momento. Destes, 154.753 (91,2%) estão recuperados e 12.154 casos ativos (7,2%). Apesar de mulheres mais infectadas pela doença (53,6%), homens morrem mais (59,1%). Além disso, 85,5% das vítimas fatais apresentavam outras doenças.



Ceilândia é a região com maior número de casos (20.898) e maior número de mortes (502), com letalidade de 2,4%. Em seguida, Taguatinga tem 13.684 casos e 268 mortes (letalidade de 2%) e, o terceiro lugar em número de diagnóstico é o Plano Piloto, com 13.454 casos. O terceiro lugar em número de mortes, no entanto, é Samambaia, com 221 mortes entre os 11.010 casos - letalidade de 2%. No Plano Piloto, a letalidade é de 1,3%.