AJUDA PARA KYARA

A família da pequena Kyara Lis, de 1 ano e um mês, corre contra o tempo para juntar US$ 2,5 milhões — mais de R$ 10 milhões — necessários para comprar o remédio Zolgensma, para o tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME). O remédio só pode ser administrado até os 2 anos de idade. Neste fim de semana, um pedágio virtual feito por voluntários conseguiu juntar cerca R$ 229 mil. Na sexta-feira, a campanha alcançou a marca de R$ 3 milhões em doações, quando os sertanejos Gian e Giovani fizeram uma live solidária no canal deles no YouTube e doaram um violão para ser rifado à causa. Outra banda que se engajou na campanha foi o Jota Quest, que doou um violão autografado pelos membros. No domingo, Durval Lélys, do Asa de Águia, também chamou atenção para a causa em uma live em seu Instagram. “O que a gente espera é que ela possa ter uma vida parecida com a das nossas filhas mais velhas, uma criança sem limitações”, afirma o pai de Kyara, Ovídio Rocha, 43 anos. Informações sobre como ajudar podem ser encontradas no site www.cureakyara.com.br.

» TRÂNSITO

MULTAs POR EMBRIAGUEZ

Apesar da pandemia, 1.670 brasilienses foram autuados dirigindo alcoolizados pela Polícia Militar somente em agosto. O número é 11% maior do que as autuações feitas pela corporação no mesmo período do ano passado, quando não havia as restrições de circulação para conter o novo coronavírus. Não estão contabilizadas nesse número as penalizações emitidas pelo Detran, DER e PRF/DF. A multa para quem desobedece à Lei Seca é de R$ 2,9 mil. A infração é gravíssima e o condutor perde sete pontos no prontuário de habilitação, além de ter a carteira de motorista suspensa por um ano, período em que não pode dirigir.

» ACIDENTE

PAI E FILHA MORREM

Uma colisão entre dois veículos resultou na morte de duas pessoas e deixou outras três feridas na BR-153, perto de Pirenópolis, a cerca de 140km do Distrito Federal. Todas as vítimas são da mesma família. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Goiás, no acidente morreram um homem, de 49 anos, e a filha dele, de 27. Outros três ocupantes do veículo ficaram feridos, entre eles um bebê, e foram encaminhados ao Hospital de Urgência de Anápolis. As vítimas estavam em um Fiat Siena branco quando uma caminhonete teria invadido a pista contrária e batido de frente com o carro da família. Segundo a PRF, o condutor da caminhonete é um homem de 37 anos, que fugiu logo após o acidente, mas se apresentou, 10 horas após a colisão, aos agentes.

» 7 DE SETEMBRO

ESTUDANTES CELEBRAM

Para não deixar o 7 de Setembro passar em branco devido à pandemia de covid-19, os professores de música da rede pública de ensino elaboraram uma forma diferente de celebrar a Independência do Brasil: cada estudante, tocando seu próprio instrumento, gravou a música de casa. Em vídeo, todos os diferentes instrumentos e partes foram reunidos, compondo a música O Sol, de Jota Quest para homenagear a data. A trilha sonora foi tocada por 27 crianças e adolescentes do Centro de Ensino Fundamental 2 do Guará (CEF 2), CEF 11 do Gama e da banda Santa Maria em Pauta.