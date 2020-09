Manifestantes pró-governo reúnem-se na Esplanada dos Ministérios

TU Thais Umbelino

Manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro se reúnem na Esplanada dos Ministérios para manifestar apoio ao Governo Federal, na manhã desta segunda-feira (7/9), Dia da Independência do Brasil. A expectativa dos organizadores, é de que cerca 3 mil pessoas desçam a rampa do Eixo Monumental em direção ao Congresso Nacional. Um trio elétrico que se preparava para acompanhar o ato pró governo, porém foi proibido pela Polícia Militar de acompanhar o grupo. Apenas a movimentação de pedestres está permitida.

Um dos coordenadores do movimento "Deus Pátria Família", Euler Baltar, explica que o objetivo principal é um desfile em homenagem à pátria. "Nós combinamos de em nenhum momento fazer qualquer manifestação pró forças armadas ou contra o Supremo Tribunal Federal (STF), mas os demais gritos de guerra de apoio ao presidente estarão sendo confirmados aqui nesse evento", afirma.

Movimentação

Em tom pacífico e animado, os manifestantes se concentram na frente do Museu Nacional. Pessoas de todo o Brasil vieram para prestigiar o presidente. Participa do ato, o bolsonarista Renan Sena. Ao Correio, ele afirma que a manifestação tem o objetivo de unir a nação. "Essa festa é nossa, dos patriotas da direita conservadora que quer construir essa nação.

Em relação aos manifestantes contra o governo atual, Renan disse que os respeita. "Estão aí porque tem direito de estar e nós respeitamos eles". Sobre a possibilidade do presidente aparecer no evento ele declarou: é possível que o nosso presidente vá na rampa do Planalto para nos receber", declara.

Do outro lado do Eixo Monumental, ao lado, no Teatro Nacional, acontece o tradicional protesto do Grito dos Excluídos, contra o governo federal. Diferentes grupos de partidos da oposição e representantes de movimentos LGBTQ+, indígena, feminista e negro fizeram performances para chamar a atenção para as pautas dos movimentos.

Segurança

Em ponto estratégico , antes da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realiza barreira para revista de mochilas e bolsas, além da orientação do uso das máscaras. Os manifestantes que estiverem com faixas que estiverem com suporte de madeira ou metal devem retirar o material e entregar à PM. Os militares explicam que a orientação é a busca por maior segurança.