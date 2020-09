Agências do trabalhador oferecem 305 vagas de emprego

CB Correio Braziliense

(foto: Paulo H. Carvalho/CB/D.A Press - 24/1/6)

As agências do trabalhador no Distrito Federal oferecem 305 vagas de emprego para terça-feira (8/9). São oportunidades para pessoas de todos os níveis de escolaridade, que tenham ou não experiência, e os salários variam de R$ 600 semanais, a R$ 3 mil mensais, mais benefícios.

A maioria das vagas, é voltada à área de saúde. Há espaço para 116 técnicos em enfermagem, das quais seis ofertam salário de R$ 1.444; outras 10 pagam R$ 1.045; e o restante, remuneração de R$ 2 mil.

Há ainda quatro vagas para auxiliar técnico em laboratório, e uma para técnico de laboratório. Para ambas, é preciso ter concluído o Ensino Médio. Os salários são de R$ 1.045 para o auxiliar, e R$ 1.860 para o técnico.

Com experiência

Também são oferecidas 10 vagas para sushiman, uma para padeiro, e uma para confeiteiro. É exigido Ensino Fundamental completo, e as remunerações vão de R$ 1,3 mil a R$ 1,6 mil, mais benefícios.

Quem tem experiência no comércio pode procurar uma das 16 vagas para vendedor pracista, supervisor de vendas de serviço, uma de gerente de mercado, uma para gerente comercial, quatro para fiscal de loja, sete para operador de caixa, e três para encarregado de hortifrutigranjeiros.

Para se candidatar, é preciso estar dentro do perfil solicitado e procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Devido à pandemia do novo coronavírus, apenas 15 das 18 unidades fazem o atendimento presencial. O aplicativo Sine Fácil, também disponibiliza o serviço.

*Com informações da Agência Brasília