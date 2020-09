Lotofácil de Independência pode pagar até R$ 120 milhões no sábado

CB Correio Braziliense

(foto: Arquivo/Agência Brasil/Reprodução)

No próximo sábado (12/09), a Caixa Econômica Federal pode pagar o prêmio aproximado de R$ 120 milhões ao vencedor da Lotofácil. As apostas para o sorteio especial da Independência podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio. Mesmo durante o feriado, quando as lotéricas estão fechadas, as apostas podem ser feitas pela internet.

O jogo da Lotofácil consiste na escolha de 15 números em um volante com 25 opções. O valor mínimo da aposta é de R$ 2,50. Pela internet, a caixa disponibiliza a venda de um combo com um pacote 12 apostas por R$ 30. É necessário fazer um cadastro antes da aposta para garantir a segurança do apostador.

Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não acumula. Se não houver vencedor com 15 números, o valor será dividido entre os que acertarem 14 números e, assim, sucessivamente. Durante essa semana, não haverá apostas ou sorteios de concursos regulares da Lotofácil, sendo que todas apostas no período na modalidade concorrem para o concurso especial de Independência.

Segundo a Caixa, se uma única pessoa ganhar o prêmio da Lotofácil da Independência e aplicar na poupança o valor mensal em rendimentos é de cerca de R$ 156 mil.