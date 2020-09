CB Correio Braziliense

CURSOS

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 99687-0441.

Capacitação profissional

A Kroton oferece gratuitamente conteúdos sobre o mercado de trabalho, além de histórias de sucesso e dicas de executivos por meio de plataforma de empregabilidade. Para conferir os conteúdos gratuitos, basta acessar canalconecta.com.br.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à Lei Anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Informações: www.ibmec.br/df/cursos/extensao-presencial/direito/compliance-e-anticorrupcao.

Qualificação profissional

O Senac-DF abre inscrições para cursos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas áreas de beleza, gastronomia, moda, tecnologia de informação, gestão e negócios, saúde e turismo e lazer. Serão ofertadas 2.268 vagas em 59 cursos técnicos e de formação inicial e continuada. As inscrições devem ser feitas no site da instituição (www.df.senac.br/inscricao-psg/) até a data limite ou preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes. Quando: até 8 de setembro. Valor: gratuito.

Guia de turismo

O Senac-DF está com inscrições abertas para o curso técnico em guia de turismo, com carga horária de 800 horas. As aulas começarão em 8 de setembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, com possibilidade de aulas diurnas aos sábados, uma vez por mês, das 9h às 15h, que serão previamente informadas pela unidade educacional. Investimento: R$ 406,50 em até 12 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. A inscrição deve ser feita presencialmente na unidade de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), localizada na Quadra 5 do Setor Comercial Sul. Informações: 3313-8877, das 10h às 16h.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Informações: 99225-3849 (WhatsApp).

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 99962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Licenciatura

O câmpus Samambaia do Instituto Federal de Brasília (IFB) lança processo seletivo para ingresso no curso superior de licenciatura em educação profissional e tecnológica. São 30 vagas para quem já possui um curso de graduação (bacharéis ou tecnólogos). O curso tem duração de 1.400 horas. Metade das vagas é distribuída para candidatos que estudaram em escolas públicas. As inscrições podem ser feitas até 13 de setembro. Informações: processoseletivo.samambaia@ifb.edu.br. No campo “assunto”, escrever: “Seleção para o Curso de Educação Profissional e Tecnológica 2/2020”.



OUTROS

Loja colaborativa

Empreendedores que vendiam produtos em feiras nas praças das quadras do Guará podem oferecê-los, agora, por meio da loja virtual www.lojinha.jornaldoguara.com.br. O cadastro é gratuito, realizado pelo e-mail alojinhabrasilia@gmail.com.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 98118-6296. Falar com Rubens Bias.

Oficinas literárias

Como parte da programação da 6ª Jornada Literária do Distrito Federal, em setembro e outubro ocorre um ciclo de palestras e oficinas literárias com autores brasileiros contemporâneos. A programação começa hoje, das 9h às 10h30, com o ilustrador e escritor Roger Mello, que realiza a oficina Livro, imagem e palavra. Na sexta-feira, das 14h às 15h30, o poeta e crítico literário Alexandre Pilati ministra a palestra Construindo um país de leitores. Os eventos são gratuitos, abertos a toda a comunidade e acontecem no canal da Jornada Literária do Distrito Federal no YouTube e no Facebook.

Clínica psicológica

O Centro Universitário Iesb oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas são feitas de maneira remota por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos câmpus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, quadra 613/614, Via L2 Sul). Mais informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou no site www.iesb.br/servicodepsicologia.

Setembro Amarelo

O Templo da Boa Vontade aderiu à campanha Setembro Amarelo, que visa alertar e conscientizar a população a respeito do suicídio e suas formas de prevenção. Por conta do distanciamento social, neste ano, a programação será on-line e todos os dias, às 18h, ocorrerá uma Corrente Ecumênica de Orações em favor da vida, no site: boavontade.com/tv. Além disso, das 8h à 0h, é oferecido atendimento de Valorização à Vida, contra o suicídio; no portal www.religiaodedeus.org/pt e aos sábados, às 16h45: transmissão ao da Cruzada do Novo Mandamento de Jesus. Informações: 3114-1070.

Hip-hop

O professor Willocking oferece workshop de hip-hop. A aula inaugural será em 10 de setembro. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 99463-4726 ou pelo e-mail inscricaoascapcultural@gmail.com. Local: EQNO 1/3, Lote A, área especial, Setor “O”.

Piquenique

Ana Cláudia Morale traz, para os moradores da cidade, o Picnic Box. O objetivo é promover um piquenique para família aproveitando o cenário primaveril. A cesta contém bolo de cenoura, brigadeiros, cannoli, crostata de maçã, uma barra de chocolate belga, grissini, frutas, pão artesanal, iogurte, suco, chá e outras iguarias. O kit atende duas pessoas, de forma generosa, e pode ser adquirido ao valor de R$ 160, com entrega gratuita para todo o DF. Encomendas: 98203-1526.

Destaques

Vinhos

» A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do YouTube www.youtube.com/channel/ UCH_ZwYUmBgnMhDzX7e 444aA/featured.



Revisões textuais

» Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos e escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses em geral e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 99416-0404 ou e-mail textos.revisart@gmail.com.

Desligamentos programados de energia

VICENTE PIRES

Colônia Agrícola Vicente Pires: Chácara 309, lotes 1-A, 1-B, 2,

2-A, 2-B, 3-A, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 13-A, 13-B, 14, 15, 15-B, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, das

8h às 13h.

PLANALTINA

Condomínio Mestre d’Armas 2: Conjunto B, lotes 1 a 19; Conjunto c, lotes 1 a 19; Conjunto D, lotes 1 a 16; Conjunto F, lotes 1 a 9, das 8h40 às 16h.

PARANOÁ

Condomínio Mansões Entrelagos: Quadra 4, conjuntos A ao L; Núcleo Rural Sobradinho dos Melos: Chácara Riacho Fundo, das 8h40 às 16h30.

Esquadrilha no céu de Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

A cerimônia do 198° aniversário do Dia da Independência, celebrado 7 de setembro, contou com a apresentação da esquadrilha da fumaça. Devido à pandemia da covid-19, o tradicional desfile na Esplanada dos Ministérios foi cancelado pela primeira vez na história e a data, comemorada com estrutura reduzida no Palácio do Planalto.

Grita geral

crédito: .

ASA NORTE

RUA ALAGADA

A psicóloga Marília Mendonça, 43 anos, moradora da Asa Norte, entrou em contato com o Grita Geral para reclamar da sujeira dos bueiros da região. “Em época de chuva, a rua fica toda inundada, a água não escorre direito dentro dos bueiros”, conta. Ela complementa: “Teve uma vez que choveu a noite inteira, na manhã seguinte, era muito difícil até andar. A manutenção precisa ser constante”, aponta.

» O GDF informou que, em 31 de agosto, a limpeza foi feita nas bocas de lobo do Cruzeiro, Samambaia e Asa Norte. No fim de semana, bueiros da via Hélio Prates, em Ceilândia, e do Sol Nascente foram desobstruídos. A pasta destacou que o trabalho também foi estendido para Vicente Pires. Ainda foi salientado que, no Plano Piloto, a limpeza começou pela quadra 716/916 Norte. Os trabalhos são coordenados pela Secretaria de Governo (SeGov) e executados pelas equipes do GDF Presente e das administrações regionais, com apoio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).



VICENTE PIRES

ATENDIMENTO SEDES

A aposentada Maria Cecilia Fagundes, 68 anos, moradora de Vicente Pires, entrou em contato com o Correio para questionar se o atendimento presencial nas unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) retornaram. “Preciso resolver algumas pendências do Benefício de Prestação Continuada (BPC), mas não por telefone, gostaria de ir pessoalmente na unidade, mas tenho medo de ir e está fechada. Não quero sair de casa porque sou do grupo de risco e não tenho ninguém que possa ir por mim”, conta

» A Sedes informou que vai manter os atendimentos telefônicos para inscrição e atualização de dados do Cadastro Único (CadÚnico) de usuários do BPC. Salientaram que, nos casos que a família se sinta insegura ou tenha algum receio do contato telefônico do servidor, o usuário deve procurar a unidade de referência e confirmar se o profissional está vinculado e se seu nome consta da lista de atendimento. A pasta destacou que, em razão da pandemia da covid-19, o atendimento para apresentação dos documentos agora é feito por telefone para quem já estava na fila aguardando a entrevista, e não mais presencialmente. Servidores da Sedes também têm feito busca ativa das famílias que tiveram benefício cancelado, bloqueado ou suspenso. Por isso, é fundamental que as famílias mantenham os telefones atualizados junto aos Cras, Creas ou centros POP.