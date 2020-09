Covid-19 mata mais dois profissionais da saúde no Distrito Federal

CB Correio Braziliense

O pediatra Antonio José e a enfermeira Dulcimar Moreira - (foto: Reprodução)

A saúde do Distrito Federal perdeu mais dois profissionais nesta segunda-feira (7/9), por causa da covid-19. A enfermeira Dulcimar Moreira Serra Sousa, 53 anos, e o médico Antonio José Pereira Francisco dos Santos, 73, estavam internados com a doença, mas não resistiram às complicações do quadro.

A Secretaria de Saúde (SES-DF) divulgou uma nota de pesar devido à morte de Dulcimar. A enfermeira trabalhava no Hospital Materno-Infantil de Brasília (Hmib) e estava hospitalizada havia um mês. Ela teve uma pneumonia e acabou morrendo. Um vídeo publicado na plataforma Tik Tok faz homenagem à servidora pública, com imagens de Dulce, como era conhecida, acompanhada de colegas de trabalho.

"Uma despedida pode causar muita dor, mas não diminui as alegrias que foram vividas até a hora do adeus. Saudades Dulce...", diz um trecho do vídeo. "É assim que vamos lembrar de você, Dulce. Sempre feliz", destaca a homenagem.



Boletim da SES-DF divulgado nesta segunda-feira (7/9) mostra que, até as 18h, 5.781 profissionais da saúde se contaminaram com o novo coronavírus. Desse total, 27 morreram.



Empenho



O médico Antonio José estava internado no Hospital Home havia um mês. Com um quadro grave de covid-19, o pediatra estava na unidade de terapia intensiva (UTI) e acabou morrendo. Há duas semanas, a mulher dele, Glória, 74, psicóloga aposentada da Secretaria de Educação, morreu por causa da doença. Ela testou positivo depois de o marido se infectar e ficou internada na mesma unidade de saúde, mas não resistiu.

Antonio José atuava como diretor jurídico do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (SindMédico) e fazia atendimentos em consultório. O pediatra passou pelos hospitais regionais de Brazlândia (HRBz) e de Taguatinga (HRT), além do Hospital Universitário de Brasília (HUB). Em nota divulgada nas redes sociais, a entidade registrou que o pediatra trabalhava com "empenho quase juvenil" e que exerceu a medicina com paixão.

Há quatro mandatos na gestão do SindMédico, Antonio José ficou conhecido pela defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e pela preocupação com a coletividade, segundo o presidente do sindicato, Gutemberg Fialho. "Ele era um pediatra muito competente, que formou muitos outros profissionais. Sempre trabalhou muito na educação médica. Éramos muito amigos, e ele era bastante conhecido e respeitado", comentou Fialho.



Na nota de pesar divulgada pelo sindicato, Gutemberg também disse que a perda do amigo entristece e que Antonio José sempre foi um dos diretores mais presentes e dedicados.