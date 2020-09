DF registra redução de 5,6% de vítimas de crimes violentos

CB Correio Braziliense

(foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

O Distrito Federal registrou redução de 5,6% no número de vítimas de crimes violentos letais intencionais, como homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Além disso, houve redução, também, nas tentativas de diversos crimes como feminicídio (49,2%), latrocínio (28,5%) e homicídio (10%).

Os dados são referentes aos primeiros oito meses do ano, em comparação com os dados do mesmo período do ano passado. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP).

De acordo com a pasta, ao analisar somente os crimes cometidos em agosto, houve redução em todos os tipos exceto em homicídios, que registrou dois casos a mais que o mesmo mês do ano passado.

Em relação aos crimes contra o patrimônio, a redução foi de 28,2% no comparativo de janeiro e agosto de 2019 e 2020, o que representa 8.520 roubos e furtos a menos no DF. Roubo a transporte coletivo apresentou a maior queda, entre os crimes analisados: 33,9%, 368 ocorrências a menos.