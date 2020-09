VÍDEO: Fogo destrói barraco de concreto na Asa Norte

CB Correio Braziliense

OriginalBombeiros extinguiram as chamas antes que elas se espalhassem para outros locais - (foto: Divulgação / CBMDF)

Um barraco de concreto pegou fogo, ao lado do Colégio Militar de Brasília, na Asa Norte. Na madrugada desta terça-feira (8/9), por volta das 3h, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro. Mais de 20 militares trabalharam na ocorrência.

Segundo a corporação, a estrutura tinha cinco cômodos: sala, cozinha, dois quartos e um banheiro, e ficou inteiramente destruída. Vizinhos informaram que apenas um homem morava no local, mas ele não estava presente durante o incêndio. Dentro da habitação, havia diversos livros, papéis, e alguns carrinhos de compras.

Barraco de cinco cômodos ficou completamente destruído (foto: Divulgação / CBMDF)

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, impedindo que o fogo se espalhasse para unidades vizinhas, como o colégio. Após extinguir o incêndio, os militares usaram uma câmera térmica, para verificar possíveis locais de reignição, isto é, onde ele poderia recomeçar. Será feita uma perícia para determinar as causas do incêndio.