Polícia recupera carro de vítima de assalto esfaqueada no Areal

Um homem disse aos policiais ter comprado o carro por R$ 200 - (foto: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar recuperou um carro roubado no Areal, na última segunda-feira (7/9), por volta das 20h. O crime aconteceu na madrugada e o dono do veículo foi esfaqueado. Ele está internado em estado grave.

Uma equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop) patrulhava na QS 6, quando suspeitou de um carro. Ao consultarem a placa do veículo, os policiais identificaram que ele havia sido roubado naquela madrugada.

Os militares fizeram contato com o dono do Fiat Palio cinza e foram informados, pelos familiares, que ele estava internado em estado grave no hospital pois havia sido esfaqueado durante o assalto.

No momento em que os policiais consultaram mais informações sobre o crime, um homem se apresentou como atual proprietário do carro e disse ter comprado o veículo por R$ 200. O suspeito de receptação foi levado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) e o veículo foi apreendido.