Setembro Amarelo: Câmara promove valorização da vida em evento on-line

JF Jaqueline Fonseca

Evento será realizado em duas etapas: a primeira ocorre nesta quinta-feira (10/9), a segunda está marcada para o próximo dia 16 - (foto: Reprodução FPSA)

Marcando as atividades do Setembro Amarelo, mês em que se chama a atenção para a valorização da vida e o combate ao suicídio, autoridades em saúde pública, representantes de organizações não governamentais (ONGs) e parlamentares participam, a partir desta quinta-feira (10/09), do 2º Simpósio da Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio (FPSA) da Câmara dos Deputados. O tema desta edição é "Esperança em meio à crise: como superar a depressão e a ansiedade pós pandemia". Em função do novo coronavírus, o evento será on-line e transmitido pelos canais oficiais da Câmara para todo Brasil.

Entre os debatedores confirmados estão a Dra. Catarina Magalhães Dahal, da Organização Panamericana de Saúde (OPAS/OMS); Leila Hélida, do Centro de Valorização da Vida (CVV); e Neila Campos, da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (ABRATA). (Confira a programação completa abaixo)

Presidente da FPSA, o deputado Lucas Gonzalez (Novo/MG) destacou a importância de discutir o acesso à saúde mental em todas as esferas, especialmente, no mês de setembro, quando vem à tona a questão da valorização da vida e a promoção do acesso à saúde mental. "Em 2019, a Câmara dos Deputados realizou o 1º Simpósio de Prevenção ao Suicídio e Automutilação com a presença de mais de mil pessoas que trabalham nessa causa de valorização. Agora, em 2020, o simpósio ganha uma nova dinâmica, 100% on-line e gratuito. Pessoas de todo Brasil vão poder acessar nosso conteúdo ao vivo para aprender mais sobre o que de melhor tem sido dito sobre a valorização da vida por pessoas extremamente competentes das mais diversas áreas”, explica o deputado.

A organização do evento pede que uma inscrição seja feita neste link, mas, mesmo sem inscrição prévia, é possível acompanhar o evento. O Simpósio será realizado em duas etapas: a primeira será das 9h30 às 11h, nesta quinta-feira (10/09), dia Mundial de Combate ao Suicídio (Acompanhe aqui); a segunda etapa será na semana seguinte, em 16 de setembro, das 13h às 15h (Acompanhe aqui).