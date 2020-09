Carro bate em poste e capota na EPIA Sul, sentido Sobradinho

SS Samara Schwingel

Carro capotou na manhã desta terça-feira - (foto: Divulgação/CBMDF)

Na manhã desta terça-feira (8/9), por volta das 7h28, um veículo colidiu com um poste, capotou e acabou no gramado da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) Sul, em frente à antiga Rodoferroviária, no sentido Brasília-Sobradinho. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência com treze militares do 3º Grupamento.



O veículo envolvido era um Fiat Uno branco. O condutor, Marcos Barbosa Venâncio, 38 anos, foi avaliado pelas equipes de socorro do CBMDF e os militares constataram que ele não precisava de transporte para uma unidade médica.

No carro também estava Gutenberg Aleixo de Carvalho, 32, que, no momento do socorro, encontrava-se fora do veículo. Ele alegou dores no pescoço, mas estava sem ferimentos aparentes. Gutenberg foi transportado para o Hospital de Base consciente, orientado e estável.

Como o carro acabou parando no gramado ao lado do local do acidente, o trânsito não sofreu maiores alterações durante o atendimento dos envolvidos.