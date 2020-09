Após cinco horas de luta, bombeiros apagam fogo entre SIA e Lúcio Costa

CB Correio Braziliense

Os bombeiros levaram cerca de cinco horas para cessar o fogo. - (foto: Ed Alves)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de incêndio na região entre o Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA) e o Setor Lúcio Costa no Guará, registrada no final da manhã desta terça-feira (8/9).

As casas próximas à área afetada não foram atingidas (foto: Ed Alves)

Os militares cessaram as chamas por volta das 16h30 e, em seguida, deram início ao trabalho de rescaldo. O fogo não chegou a atingir as casas nas proximidades do local. No entanto, ainda não há informações sobre o tamanho da área afetada pelo incêndio.

A operação contou com 30 militares, sete viaturas e duas aeronaves do CBMDF.

O CBMDF registrou 571 queimadas no DF durante o mês de setembro. (foto: Ed Alves)

Ocorrências

De acordo com informações do CBMDF, houve 4.858 queimadas no DF em 2020. Em setembro, foram 571 incêndios florestais, até esta última terça-feira (8/9). Agosto foi o mês com a maior quantidade de registro deste tipo de ocorrência, totalizando, 1.950.