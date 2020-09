Homem é preso por tentar levar a filha à força para Minas Gerais

CB Correio Braziliense

Após denúncia, a PRF localizou o veículo, na BR-070, em Ceilândia, onde pai e filha estavam -

Um homem foi preso e encaminhado para a delegacia após tentar levar, à força, a filha de 26 anos para uma cidade de Minas Gerais, na tarde desta terça-feira (8/9). Após denúncia pela central 191, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou o veículo, na BR-070, em Ceilândia, onde pai e filha estavam.

De acordo com informações da polícia, a jovem teria se negado a realizar a viagem e o homem usou da força para ameaçá-la e colocá-la no interior do veículo. Ele foi autuado por lesão corporal leve e cárcere privado.

Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, em Ceilândia, para continuidade dos procedimentos.