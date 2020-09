Dia Mundial da Alfabetização é celebrado em live com lançamento de publicação

CB Correio Braziliense

(foto: Reprodução)

Em comemoração ao Dia Mundial da Alfabetização, celebrado nesta terça-feira (8/9), ocorrerá o lançamento do caderno Alfabetizar é Libertar de organização de Maria Madalena Torres, Gilberto Ribeiro do Nascimento e Danielle Estrela Xavier.

O encontro será on-line, no canal do portal Fóruns Estaduais e Distrital de Educação de Jovens e Adultos (EJA), às 19h30. O evento é de realização do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia (Cepafre) e contará outros convidado, como a estudante da EJA Brenda Mateus e o professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal Pedro Lacerda, além da presença de Maria Luiza P. Pereira, do Fórum EJA/DF e do educador popular Anderson Natanael.

A live pode ser acompanhada no link www.youtube.com/user/portalforumeja.