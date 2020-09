Bombeiros levam 5 horas para conter incÃªndio

A » Ana Clara Avendaño*

Durante a primeira semana de setembro, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) registrou 571 queimadas no DF. Ontem, mais um incêndio florestal atingiu uma vasta parte da vegetação do Cerrado, no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), próximo ao Lúcio Costa, no Guará, e às margens da Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Segundo os militares, não foi possível calcular o tamanho da área afetada devido à grande extensão da queimada.

Após cinco horas de trabalho, os bombeiros conseguiram conter o fogo, às 16h30, e em seguida iniciaram o trabalho de rescaldo para evitar a reincidência das chamas no local. O CBMDF utilizou na operação duas aeronaves, sete viaturas e 30 militares. Além disso, foram lançados 6 mil litros de água para conter o incêndio. Ainda não há informações sobre as possíveis causas do incidente. Ontem, Brasília registrou máxima de 32ºC, e a umidade ficou em 20% nas horas mais quentes do dia.

Queimadas

De acordo com o CBMDF, foram registradas 4.858 ocorrências de incêndio florestal no DF em 2020. O mês de agosto lidera a lista, com 1.950 registros, seguido por julho (1.459) e junho (826). Em abril, os militares realizaram apenas uma operação para combater queimadas, sendo o mês com o menor número de ocorrências, acompanhado por fevereiro, com dois registros. Em março, o CBMDF atendeu a 10 chamados de incêndio florestal; e 24 em maio.

