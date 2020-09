Ibaneis Rocha testa positivo

CM Cibele Moreira

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), testou positivo para covid-19, ontem. A confirmação do diagnóstico foi divulgada pela assessoria do Palácio do Buriti que, em nota, informou que o chefe do Executivo local está com sintomas leves e se recuperando em casa. Ele começou a apresentar sintomas, como febre baixa, coriza e tosse, na madrugada de ontem e, no mesmo dia, fez o exame que apontou a presença do vírus.

De acordo com a assessoria, Ibaneis estava acompanhado de um amigo, que também testou positivo para o novo coronavírus. Os dois passaram o final de semana em Uberaba (MG). A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social do DF, Mayara Noronha, fará o exame hoje. Um dos filhos, João Pedro, teve o resultado negativo para a covid-19. O chefe do Executivo local seguirá trabalhando normalmente despachando de casa. Hoje, ele deve passar por uma bateria de exames. Ibaneis é o 13º governador brasileiro a receber o diagnóstico da covid-19 (veja Quadro).

Vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto (Avante) teve a doença em junho e está recuperado, após duas internações. Paco Britto foi internado para tratar sintomas da covid-19 em 14 de junho e recebeu a primeira alta em 26 de junho. No entanto, uma semana depois, em 2 de julho, foi internado novamente com quadro de infecção urinária e glicemia alta. Nesta segunda vez, ele permaneceu no hospital por cinco dias. A recuperação lenta teve influência pelas comorbidades que ele tem, como diabetes e pressão alta, o que agravam o quadro de saúde.

Mais 43 mortes

O Distrito Federal registrou mais 43 mortes e 933 novos casos da covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 171.739 pessoas testaram positivo para SARS-CoV-2 na capital. Desses, 91,7% estão recuperados — em números absolutos foram 157.440 curados. Por outro lado, 2.763 pacientes não resistiram e morreram por complicações da doença. Destes, 233 eram moradores de outros estados.

Os óbitos registradas pela Secretaria de Saúde, ontem, ocorreram entre 4 e 8 de setembro. Cinco eram de residentes de municípios goianos: Águas Lindas de Goiás, Novo Gama, Valparaíso e Santo Antônio do Descoberto. A faixa etária com maior número de vítimas foi de 50 a 59 e acima dos 80 anos. Entre moradores da capital, oito eram de Ceilândia e seis, de Taguatinga.

A maior incidência de mortes está entre os homens (59,1%). No entanto, as mulheres são maioria entre os contaminados (53,6%). Pessoas entre 30 e 49 anos foram as que somaram mais ocorrência da doença. Idoso acima dos 80 anos representam o menor índice de infectados, porém eles têm alta taxa de letalidade (26,7%).

Ceilândia

Epicentro da doença no Distrito Federal, Ceilândia chegou a triste marca de 510 mortes pelo novo coronavírus, ontem. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde, que atualizou o número de infectados na região para 21.044 — 82 ocorrências a mais do que o dia anterior. O quantitativo de contaminados em Ceilândia equivale a 14% do total de casos registrados em todo o DF.

Em relação às outras regiões administrativas, Taguatinga aparece em segundo lugar no ranking de cidades com mais infectados. Ao todo, foram contabilizados 13.845 notificações do novo coronavírus. Em seguida, aparece o Plano Piloto, com 13.611 casos e Samambaia (11.169). Outros 6.841 casos não tiveram a região registrada pela Secretaria de Saúde.

As cidades com menor índice de casos são: SIA, com 68 contaminados; Fercal, com 112 ocorrências da doença; e Varjão, com 254 registros positivos para covid-19. O sistema carcerário soma 1.809 resultados positivos para a SARS-CoV-2. Entre os servidores da segurança pública do Distrito Federal, 1.451 foram infectados. E, 5.847 profissionais da saúde foram diagnosticados com a covid-19.



A covid-19 no DF





171.739

casos confirmados

157.440

pacientes recuperados

2.530

moradores mortos





Governadores com covid-19





Até o momento, 13 governadores testaram positivo

para o novo coronavírus, no Brasil

Wilson Witzel (PSC)Rio de Janeiro

Helder Barbalho (MDB)Pará

Paulo Câmara (PSB)Pernambuco

Renan Filho (MDB)Alagoas

Antonio Denarium (sem partido)Roraima

Renato Casagrande (PSB)Espírito Santo

Mauro Mendes (DEM)Mato Grosso

Carlos Moisés (PSL)Santa Catarina

Belivaldo Chagas (PSD)Sergipe

Eduardo Leite (PSDB)Rio Grande do Sul

João Doria (PSDB)São Paulo

Wilson Lima (PSC)Amazonas

Ibaneis Rocha (MDB)Distrito Federal



Alerta na pandemia

Entre as consequências da pandemia do novo coronavírus, estão o aumento do uso de serviços pela internet e, também, de crimes cibernéticos. Segundo dados da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), entre março e junho de 2020, estelionatos praticados no ambiente virtual cresceram mais de 198%, e os furtos on-line mediante fraude avançou 310%. Com isso, a PCDF criou uma cartilha com orientações para a população. Em entrevista ao Correio, o titular da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Giancarlos Zuliani, afirmou que “a pandemia criou um ambiente propício para os criminosos”.

Zuliani explicou que não existe um padrão para as vítimas de golpes cibernéticos. “Os alvos são de todas as classes sociais e de várias idades, não importa se homens ou mulheres”, disse. Segundo o delegado, uma vez que alguém deposita dinheiro na conta de golpistas, é muito difícil para a polícia recuperar. “O criminoso, rapidamente, saca todo o valor”, contou.

O delegado garantiu que a melhor forma de se proteger é desconfiando de tudo e pesquisando na internet sobre os serviços. “É preciso curiosidade antes de fechar negócio, é o que vai dizer se a pessoa pode ser ou não vítima de um crime”, avaliou. Outras dicas da polícia para se prevenir dos cibercriminosos são: habilitação de autenticação em duas etapas, para os serviços como o WhatsApp e Internet banking; não usar a mesma senha em sites diferentes; e atenção aos domínios dos sites que a pessoa visita. “O nosso sistema de domínio é muito bom — o ‘.com.br’. O criminoso vai partir para o ‘.com’, o ‘.org’ e o ‘.net’”, completou Zuliane.

A Polícia Civil orienta que, em casos de golpes ou suspeita de mensagens maliciosas, a população denuncie o crime pelo pelo telefone 197, opção 0. Outra opção é abrir uma ocorrência pela internet, no site www.pcdf.df. gov.br; pelo WhatsApp: (61) 98626-1197; ou por e-mail: denuncia197@pcdf. df.gov.br.

Idade pode interferir na resposta de vacina

» THAIS UMBELINO

Desde o início das testagens da vacina contra a covid-19 no Brasil, há dúvidas em relação a eficácia da imunização. Resultados preliminares de testes das fases 1 e 2 da vacina elaborada pela empresa chinesa Sinovac Biotech, por exemplo, mostram que, apesar de seguro, o medicamento tem resposta imunológica ligeiramente menor no grupo de pessoas com mais de 60 anos, a informação foi publicada pela agência de notícia Reuters. No entanto, segundo especialistas, a notícia não deslegitima a confiabilidade e segurança da vacina que, atualmente, está sendo testada na fase 3, no Brasil, pelo Instituto Butantan.

Coordenador da pesquisa da empresa chinesa no Distrito Federal, o infectologista Gustavo Romero explica que o envelhecimento natural do sistema imunológico interfere no desenvolvimento de anticorpos. “A idade é um fator que pode modificar a qualidade e a intensidade referente à imunização. Pode ser que pessoas mais velhas respondam um pouco menos, mas, mesmo assim, estão protegidas”, afirma. O especialista garante que a pesquisa segue “sem nenhum problema” na capital. “Estamos aguardando que o estudo seja concluído e analisado”, acrescenta o professor.

A infectologista e especialista em vacinas do Laboratório Exame Maria Isabel de Moraes Pinto reforça que a resposta da imunização não está relacionada com a segurança do medicamento. “O fato de as pessoas não reagirem à vacina não significa que ela não seja segura. Indica que a proteção não é tão alta quanto se esperava, mas é eficaz”, avalia.

Em 2020, segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há cerca de 364 mil idosos no DF. De acordo com boletim covid-19, divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, cerca de 5% dessa população (18.188) testaram positivo para o novo coronavírus. Ao todo, 1.849 pessoas com mais de 60 anos morreram devido à covid-19 na capital federal, o equivalente a 10,16% do total de idosos infectados.

Rússia

Além da vacina da chinesa Sinovac Biotech, outras possibilidades podem chegar à capital federal. Na última semana de agosto, o secretário interino de Saúde do DF, Osnei Okumoto, reuniu-se com o embaixador russo Sergey Akopov com objetivo de verificar a viabilidade de a vacina russa ser testada e produzida no DF. Em nota, a Secretaria de Saúde confirmou o encontro, mas esclareceu que o Programa de Imunização do DF atua em consonância com as orientações e diretrizes do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização. “A equipe de imunização do DF é composta por profissionais de relevante competência e experiência na área, estando preparada para absorver mais esta vacina no calendário vacinal, caso seja, realmente, comprovada a sua eficácia e segurança para ser utilizada em campanhas de saúde pública”, afirmou o texto.



Principais golpes





Perfil falso no WhatsApp

Nesse golpe o criminoso usa a foto da vítima e cria uma conta no WhatsApp. Então, o criminoso manda mensagens para os contatos da pessoa pedindo dinheiro emprestado ou que

paguem boletos.

Roubo de WhatsApp com perguntas sobre coronavírus

Nesse truque, o objetivo é roubar a conta de WhatsApp da vítima para aplicar golpes nos contatos dela. O criminoso faz com que o usuário informe o código de seis dígitos, utilizado para a ativação da conta no aplicativo, fingindo fazer uma pesquisa sobre o coronavírus.

Phishing (pescaria)

Nesse golpe, o criminoso se passa por uma empresa para roubar dados e acessar a conta bancária da vítima. O criminosos se utilizam de ligações e mensagens para enganar o alvo.

Sites de leilão falso

Os criminosos criam sites de leilão que parecem confiáveis, após vencer o lance e depositar o dinheiro, o apostador não recebe o que foi prometido.