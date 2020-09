Alerta na pandemia

Cd Celimar de Meneses* - Jéssica Eufrásio

Entre as consequências da pandemia do novo coronavírus, estão o aumento do uso de serviços pela internet e, também, de crimes cibernéticos. Segundo dados da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), entre março e junho de 2020, estelionatos praticados no ambiente virtual cresceram mais de 198%, e os furtos on-line mediante fraude avançou 310%. Com isso, a PCDF criou uma cartilha com orientações para a população. Em entrevista ao Correio, o titular da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Giancarlos Zuliani, afirmou que “a pandemia criou um ambiente propício para os criminosos”.

Zuliani explicou que não existe um padrão para as vítimas de golpes cibernéticos. “Os alvos são de todas as classes sociais e de várias idades, não importa se homens ou mulheres”, disse. Segundo o delegado, uma vez que alguém deposita dinheiro na conta de golpistas, é muito difícil para a polícia recuperar. “O criminoso, rapidamente, saca todo o valor”, contou.

O delegado garantiu que a melhor forma de se proteger é desconfiando de tudo e pesquisando na internet sobre os serviços. “É preciso curiosidade antes de fechar negócio, é o que vai dizer se a pessoa pode ser ou não vítima de um crime”, avaliou. Outras dicas da polícia para se prevenir dos cibercriminosos são: habilitação de autenticação em duas etapas, para os serviços como o WhatsApp e Internet banking; não usar a mesma senha em sites diferentes; e atenção aos domínios dos sites que a pessoa visita. “O nosso sistema de domínio é muito bom — o ‘.com.br’. O criminoso vai partir para o ‘.com’, o ‘.org’ e o ‘.net’”, completou Zuliane.

A Polícia Civil orienta que, em casos de golpes ou suspeita de mensagens maliciosas, a população denuncie o crime pelo pelo telefone 197, opção 0. Outra opção é abrir uma ocorrência pela internet, no site www.pcdf.df. gov.br; pelo WhatsApp: (61) 98626-1197; ou por e-mail: denuncia197@pcdf. df.gov.br.

*Estagiário sob a supervisão de Guilherme Marinho