DF tem previsão de umidade de 15% para quarta-feira (9/9)

MM Mariana Machado

A quarta-feira (9/9) promete altas temperaturas no Distrito Federal. A máxima prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de 32 ºC no Plano Piloto, e 33 ºC nas demais regiões administrativas. "O tempo fica seco, com poucas nuvens, e sem chuva, devido à massa de ar seco atuando com força", explica o meteorologista Heráclio Alves.

Calor totalmente oposto ao frio da madrugada. Logo no início da manhã, os termômetros chegaram a bater 14 ºC em Planaltina, e 16 ºC na área central de Brasília. A umidade relativa do ar também deve oscilar bastante. De manhã cedo, ficou em 60% no Plano Piloto, no DF, e 75% no restante do DF.

Ao longo do dia, no entanto, a umidade vai variar de 20% a 15%. “Isso é característico do mês de setembro, que sempre tem baixas de umidade”, pondera o especialista. Por enquanto, não há previsão de chuva. "Há uma possibilidade remota para depois do dia 20, mas chuva mesmo, só começa em outubro, quando estaremos na primavera."

Quando a umidade varia entre 20% e 15%, o Inmet publica um aviso de perigo, alertando para o risco de incêndios florestais e à saúde. Desde terça-feira (8/9), estão sob o aviso, parte do DF, além dos estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, e Rondônia.