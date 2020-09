Terracap prepara licitação para serviço de administração de aeródromo

CB Correio Braziliense

O aeródromo foi construído às margens da DF-251 e atende, principalmente, a voos não comerciais - (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (9/9) o aviso de abertura de licitação para contratar uma empresa interessada em administrar o Aeródromo Brasília. A portaria foi publicada pela Comissão de Licitação para Compra de Bens, Serviços e Obras (CPLIC). A licitação será aberta em 2 de outubro, sendo do tipo menor preço e tendo um valor estimado sigiloso.

O espaço, conhecido anteriormente como Aeródromo Botelho, fica às margens da BR-251, no Lote nº 3, Área Isolada Cava de Cima, Fazenda Papuda 2, em São Sebastião. O aeródromo dispõe de uma pista de pouso e decolagem com pelo menos 1.550 metros de comprimento, tendo mais de 100 hangares com tamanho médio de 324 m² para a guarda de aeronaves, segundo a Terracap. Hoje, o espaço abriga cerca de 260 aeronaves.

O local é utilizado hoje para voos não comerciais, recebendo, principalmente, aviação de pequeno porte. Empresas interessadas na administração, gestão e operação transitória do aeródromo devem entrar no site da Terracap na data estimada, a partir das 10h, para conferir detalhes do edital e enviar a proposta.