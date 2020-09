Agências do trabalhador têm 126 ofertas nesta quarta: Confira as vagas

CB Correio Braziliense

(foto: Caio Gomez/CB/D.A Press)

Os brasilienses que estão procurando trabalho podem aproveitar as oportunidades disponibilizadas pelas agências do trabalhador do Distrito Federal. Estão em aberto 126 vagas de emprego, em 29 profissões diferentes, para esta quarta-feira (9/9). Os salários oferecidos variam entre R$ 600 semanais e R$ 2 mil mensais, mais benefícios para todas elas.

As áreas que têm mais vagas são açougueiro (30), soldador (16), vendedor pracista (10) e sushiman (10). Para essas áreas, é exigido nível fundamental de escolaridade. Algumas das empresas contratantes pedem experiência profissional.

Na área de alimentação, além das oportunidades para sushiman, há também demanda por confeiteiro, cozinheiro e padeiro, com uma vaga em cada uma dessas profissões, com salários entre R$ 1.128 e R$ 1,6 mil. Ainda neste segmento, há duas oportunidades para atendente de bar, com remuneração mensal de R$ 1.128, mais benefícios.

Vale lembrar que é preciso ficar atento à exigência de escolaridade e de experiência profissional para cada uma das vagas. Todas as oportunidades podem ser conferidas aqui.

Os Interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de covid-19, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa do DF.

A unidade do Guará tornou-se itinerante. Também é possível buscar as vagas pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia, também disponibiliza o serviço.

Com informações da Agência Brasília