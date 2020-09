Acidentes com aparelhos eletrônicos em casa é tema de palestra da OAB

CC Caroline Cintra

(foto: Submarino/Divulgação)

A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da Ordem dos Advogados do Distrito Federal (OAB-DF) realizará, nesta quarta-feira (9/9), a palestra Crianças e Eletrônicos: Perigo à Vista. O evento será transmitido pelo canal do Youtube da OAB-DF, às 19h.

O palestrante será o médico pediatra da Secretaria de Saúde do DF e diretor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Alexandre Garcia Barbosa. Ele atua como major médico do Corpo de Bombeiros do DF e médico do Resgate Aeromédico do Bombeiro. A palestra terá duração média de 1h30. O público-alvo são crianças, adolescentes e pais.

O presidente da comissão, o advogado Charles Bicca, antecipou que a linguagem usada na palestra será própria para crianças e adolescentes, para que entendam os riscos dos aparelhos eletrônicos, principalmente nesse momento de isolamento social e aulas on-line.

“O evento faz parte de uma campanha da comissão que foca na segurança das crianças e adolescentes em casa. Temos o apoio do presidente da OAB-DF e vamos seguir com essa campanha de orientação. Temos publicado informativos nas redes sociais sobre o tema e essa palestra é um serviço de utilidade pública”, afirmou Bicca.



Serviço:

Palestra Crianças e Eletrônicos: Perigo à Vista

Quando: 9 de setembro

Horário: 19h

Onde: youtube.com/oabdfoficial