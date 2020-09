Ciclista fica gravemente ferido após colisão com carro

TU Thais Umbelino

Acidente deixou o ciclista gravemente ferido: ele foi atendido por uma médica que passava pelo local e pelos bombeiros - (foto: Divulgação/CBMDF)

Um ciclista de 40 anos ficou gravemente ferido após colisão com um veículo na DF-005, no trecho entre a cidade do Paranoá e o Varjão do Torto, próximo ao Setor de Indústria da primeira cidade, às 7h04. A dinâmica do acidente, porém, ainda não foi identificada. O carro era conduzido por um jovem de 29 anos, que não se feriu.

A vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional do Paranoá com traumatismo craniano, cortes no tórax e na face e escoriações pelo corpo. Os militares informaram que, na hora do acidente, uma médica parou para prestar socorro ao homem e permaneceu no local até a chegada da corporação.

Durante o atendimento, uma das faixas de rolamento da via foi interditada e permaneceu aos cuidados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). Em seguida, uma viatura do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), responsável pela via, chegou ao local.