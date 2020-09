Motociclista atropela duas crianças e uma mulher em faixa de pedestre

CB Correio Braziliense

Condutor da moto pode ter perdido o controle do veículo - (foto: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

Um motociclista atropelou três pessoas: duas crianças e uma mulher adulta. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (8/9), próximo ao Setor SH Mansões Condomínio Sobradinho Novo, em Sobradinho II. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) informou que, segundo o relato de populares, o fato ocorreu, supostamente, na faixa de pedestres, onde o condutor da moto possivelmente perdeu o controle do veículo.

O motociclista foi atendido pelos Bombeiros e relatou sentir dores da região dorsal. Consciente, orientado e estável, ele foi transportado ao Hospital Regional de Sobradinho pelo Samu.

Uma das crianças atropeladas, de 4 anos, foi atendida e, mesmo após constatarem que ela saiu ilesa e não se queixava de nenhuma dor, foi imobilizada e monitorada. Ela estava consciente, orientada e estável. Realizado o transporte pela viatura do CBMDF ao Hospital Regional de Sobradinho, para uma avaliação médica mais detalhada.

A outra vítima, de seis anos, sofreu escoriações e hematomas na cabeça. Segundo relatos de populares, a pessoa atropelada teve uma perda súbita da consciência e do tônus postural, com recuperação espontânea logo após o atropelamento. A vítima foi imobilizada, monitorada e estava consciente, orientada e estável. Foi transportada pela viatura do CBMDF ao Hospital Regional de Sobradinho, para uma avaliação médica mais detalhada.

A mulher que estava com as crianças sofreu escoriações no dorso e ferimentos no membro inferior, sendo imobilizada, monitorada e estava consciente, orientada e estável. Foi transportada pela viatura do CBMDF ao Hospital Regional de Sobradinho para uma avaliação médica mais detalhada.

A CBMDF não tem a dinâmica do acidente.