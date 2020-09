Preços de itens como tomate, óleo e arroz têm alta expressiva no DF

AR Alan Rios

Tomate puxa lista de maiores aumentos de preço no DF - (foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A. Press - 10/5/17)

Moradores do Distrito Federal encontram produtos básicos como tomate, óleo e arroz com preços expressivamente maiores. É o que aponta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/INPC), divulgado nesta quarta-feira (9/9) pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE).

O preço dos alimentos chegou a subir 24,39% entre julho e agosto, como foi o caso do tomate, produto com maior alta. Outros itens da cesta básica, como óleo, carne e arroz, também tiveram aumentos expressivos, com crescimento de preço em 13,98%, 6,31% e 4,54%, respectivamente.

Entre nove grupos de produtos e serviços analisados no DF, seis tiveram aumento em agosto. Além dos alimentos, houve destaque para o setor de transporte. A gasolina, por exemplo, chegou ao terceiro mês seguido de alta, com variação de preço 5,73% maior, seguida pelo etanol, pneu e óleo diesel.

Queda em educação

Os valores apresentados sofrem diversos impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus. Outra conclusão da pesquisa que chamou atenção foi a queda de preços nos serviços de educação, no momento em que o DF enfrenta aulas a distância.

O setor educacional foi o que apresentou maior queda nos índices do (IPCA/INPC), com destaque para a delimitação do ensino superior, que teve baixa de -3,84% nos preços desde que começou a ser pesquisado.