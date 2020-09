Webinar aborda tema de transporte coletivo em tempos de covid-19

CB Correio Braziliense

(foto: Foto/divulgação )

A Rede Urbanidade realiza, nesta quarta-feira (9/9), o webinário “Transporte coletivo em tempos de Covid-19”. A ação vai trazer reflexões sobre saúde pública, mobilidade e direitos dos usuários de veículos públicos. O evento começa às 19h e será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube da Secretaria de Educação Corporativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

A doutora em transportes e mestra em ciências da saúde Adriana Modesto será a primeira a se apresentar, com o tema “Reflexões necessárias sobre saúde pública, mobilidade urbana, serviços essenciais e tendências para o pós-pandemia”. O painel “Transporte coletivo como direito social na conjuntura de 2020” será apresentado pelo professor Paulo César Marques da Silva, chefe de gabinete da reitoria da UnB.

A pesquisadora Rebecca Cortes Teixeira encerra o evento com o painel “Transporte coletivo e Covid-19: um panorama sobre os direitos do usuário”. Ela é coordenadora do projeto “Como anda meu ônibus”, uma parceria entre o MPDFT e o Instituto de Fiscalização e Controle (IFC).

A moderadora do evento será a promotora de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Social, Lenna Daher.

Como participar

As inscrições estão abertas até o início do evento. Os interessados em receber o certificado devem criar um cadastro na plataforma Moodle do MPDFT. Dentro da plataforma, devem se inscrever no evento da Rede Urbanidade. É lá que estará o link para a transmissão ao vivo.

Agenda

O próximo webinário da Rede Urbanidade será realizado em 11 de setembro. A partir das 19h, profissionais da mídia discutirão o tema “O olhar e as abordagens do jornalismo sobre a mobilidade urbana”.

Com informações do MPDFT