Morre Antônio José Pereira, secretário de Formação Política do PT do Núcleo Bandeirante

TU Thais Umbelino

(foto: Reprodução/Arquivo pessoal)

O Secretário de Formação Política do PT do Núcleo Bandeirante Antônio José Pereira morreu nesta quarta-feira (9/9), aos 61 anos, vítima de covid-19. Ele estava internado há mais de um mês e não resistiu. Em nota de pesar, o Partido dos Trabalhadores do DF lamentou a partida do companheiro e homenageou o filiado pelos anos dedicados ao partido.

“Na memória histórica e política do PT, parte um homem íntegro, um companheiro combativo, determinado e generoso. Sua dedicação às causas do povo, à democracia e à construção de um outro mundo possível estará sempre perto de nós, presente em nossas memórias, lembranças, histórias e muitas saudades”.



Em rede social a filha Mariana Camelo lamentou “a passagem do pai para o plano espiritual” e agradeceu pelas mensagens de apoio. “Ele lutou bravamente para se manter vivo aqui na Terra durante 40 dias, desde quando sentiu os primeiros sintomas do covid. Mesmo após curado do vírus, seu corpo sofreu fortes sequelas decorrentes da doença, que trouxeram sérias consequências para o seu organismo”, explicou. “Agradeço de coração por toda a preocupação, acolhida e vibrações para que ele se recuperasse da melhor maneira possível”, completou em mensagem.

A filha também comunicou que, a pedido do pai, não haveria velório. “Além da preocupação em manter a segurança de todos, era da vontade dele que não houvesse esse tipo de cerimônia após sua partida, e decidimos respeitar esse pedido”, disse.

Antônio José Pereira se formou em Biomedicina, na Universidade de Brasília (UnB) em 1983. Ele foi Secretário de Formação Política do PT do Núcleo Bandeirante e atuou nos projetos Terças de Formação. e Pensar e Elaborar.

“Ele era uma pessoa simpática, carismática, extremamente inteligente e ajudava as pessoas, principalmente nos momentos difíceis”, descreveu o amigo Gilmar Magal, 59 anos, também filiado ao partido. “Vai deixar saudades”, acrescentou.