Polícia Militar resgata mulher de incêndio em Ceilândia

TU Thais Umbelino

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atuaram juntos em incêndio em Ceilândia - (foto: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu a uma ocorrência de incêndio na QNN 19, em residência, em Ceilândia. Os moradores do local ligaram para a corporação porque não sabiam o número do Corpo de Bombeiros (193). Ao chegar ao local, os militares do Grupo Tático Operacional do 8º Batalhão (Gtop 28) resgataram uma mulher.



Eles molharam o próprio corpo, entraram na residência e conseguiram retirar uma mulher da casa. Devido à inalação da fumaça, tanto policiais quanto a vítima precisaram de atendimento médico. Todos foram levados para o hospital em condições estáveis. O Corpo de Bombeiros chegou em seguida para apagar o fogo no local. Segundo a corporação, o incêndio foi causado devido ao rompimento da mangueira do botijão de gás. Roupas, calçados, cômoda, guarda-roupas e computador foram consumidos pelo fogo.

A mulher foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros Militar para o pronto-socorro do Hospital Regional de Ceilândia (HRC), enquanto os policiais foram conduzidos para o Hospital Maria Auxiliadora.