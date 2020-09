Carro pega fogo na 1ª Avenida do Sudoeste e bombeiros são acionados

CB Correio Braziliense

O acidente deixou a via parcialmente interditada na tarde desta quarta-feira - (foto: CBMDF/Divulgação)

Na tarde desta quarta-feira (9/9), um Fiat Uno vermelho pegou fogo na 1ª Avenida do Sudoeste, próximo ao antigo Posto da Polícia Militar do Distrito Federal. A via ficou temporariamente interditada, mas já está liberada. Ninguém se feriu.



A 1ª Avenida do Sudoeste, local do acidente, ficou temporariamente interditada. (foto: CBMDF/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) atendeu a ocorrência, durante cerca de 10 minutos. Quando os militares chegaram ao local, o carro estava tomado pelas chamas. De acordo com a proprietária do automóvel, o incêndio começou no compartimento do motor e se alastrou rapidamente.

Na operação, foram empregados cinco bombeiros e uma viatura.