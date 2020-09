CB Correio Braziliense

DESTAQUES

Inglês

A Interchange Curso de Inglês oferece aulas particulares on-line, na modalidade individual, para todo o Brasil. Valor: R$ 260 mensais, por oito horas ao mês, com material incluso. Marque uma aula experimental. Informações: 9 9865-7775.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

CURSOS

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Capacitação profissional

A Kroton oferece gratuitamente conteúdos sobre o mercado de trabalho, além de histórias de sucesso e dicas de executivos por meio de plataforma de empregabilidade. Para conferir os conteúdos gratuitos, basta acessar canalconecta.com.br.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cursos/extensao-presencial/direito/compliance-e-anticorrupcao.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Curso superior

O câmpus Samambaia do Instituto Federal de Brasília (IFB) lança processo seletivo para ingresso no curso superior de licenciatura em educação profissional e tecnológica. São 30 vagas para quem já possui um curso de graduação (bacharéis ou tecnólogos). O curso tem duração de 1.400 horas. Metade das vagas é distribuída para candidatos que estudaram em escolas públicas. As inscrições podem ser feitas até domingo. Informações: processoseletivo.samambaia@ifb.edu.br. No campo “assunto”, escrever: “Seleção para o Curso de Educação Profissional e Tecnológica 2/2020”.

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do Youtube www.youtube.com/channel/UCH_ZwYUmBgnMhDzX7e444aA/featured.

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, além de escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, TCCs, dissertações, teses em geral e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 9 9416-0404 ou e-mail textos.revisart@gmail.com.

OUTROS

Loja colaborativa

Empreendedores que vendiam produtos em feiras nas praças das quadras do Guará podem oferecê-los, agora, por meio da loja virtual www.lojinha.jornaldoguara.com.br. O cadastro é gratuito, realizado pelo e-mail alojinhabrasilia@gmail.com.

Clínica psicológica

O Centro Universitário IESB oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas são feitas de maneira remota por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos câmpus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, quadra 613/614, Via L2 Sul). Mais informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou no site www.iesb.br/servicodepsicologia.

Setembro Amarelo

O Templo da Boa Vontade (TBV) aderiu à campanha Setembro Amarelo, que visa alertar e conscientizar a população a respeito do suicídio e suas formas de prevenção. Por conta do distanciamento social, neste ano, a programação será on-line. Todos os dias, às 18h, ocorrerá uma corrente ecumênica de orações em favor da vida, no site: boavontade.com/tv. Além disso, das 8 à 0h, é oferecido atendimento de valorização à vida, contra o suicídio, no portal www.religiaodedeus.org/pt. Aos sábados, às 16h45, é transmitida a cruzada do novo mandamento de Jesus. Informações: 3114-1070.

Hip-hop

O professor Willocking oferece workshop de hip-hop. A aula inaugural acontece hoje. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 9 9463-4726 ou pelo email inscricaoascapcultural@gmail.com. Local: EQNO 1/3, Lote A, área especial, Setor “O”.

Piquenique

Ana Cláudia Morale traz o Picnic Box. O objetivo é promover um piquenique para família aproveitando o lindo cenário primaveril. A cesta contém bolo de cenoura, brigadeiros, cannoli, crostata de maçã, uma barra de chocolate belga, grissini, frutas, pão artesanal, iogurte, suco, chá e outras iguarias. O kit atende a duas pessoas, de forma generosa, e pode ser adquirido por R$160, com entrega gratuita para todo o Distrito Federal. Encomendas: 9 8203-1526.



Tempo e Energia 10/9



Claro

Lua

Nova: 17 de setembro

Crescente: 23 de setembro

Cheia: 1º de outubro

Minguante: 10 de setembro

Umidade relativa

Mínima: 20%

Máxima: 60%

A Temperatura

Mínima: 15°C

Máxima: 31°C

O Sol

Nascente: 6h12

Poente: 18h07





DESLIGAMENTOS PROGRAMADOS DE ENERGIA

BRAZLÂNDIA

DF-206, Região das Almécegas: Fazenda Campina Verde, Chácara Amador, Fazenda Dois Irmãos, Rancho Mandarim, Fazenda Pontal dos Angicos, das 8h40 às 16h.

PLANALTINA

Estância Mestre D’armas 3: módulo 6, lotes 1 a 9; módulo 7, lotes 6 a 13; módulo 8, lotes 1 a 10 e 13 a 23; módulo 9, lotes 6 a 21; módulo 10, lotes 1 a 9 e 14 a 23; módulo 11, lotes 5 a 20; módulo 12, lotes 14 a 23; módulo 13, lotes 12 a 19, das 8h40 às 16h.





GRITA GERAL

PLANO PILOTO

Ambulantes na rodoviária

A estudante Vanessa Souza, 24 anos, moradora do Noroeste, reclamou que há muitos ambulantes na rodoviária do Plano Piloto. “Sempre que preciso passar pela rodoviária encontro muitos ambulantes. Sei que todos precisam trabalhar, mas não podemos esquecer que ainda estamos enfrentando uma pandemia. Outro dia presenciei aglomeração perto de uma vendedora”, conta. “Há vários anos só escuto promessas que vão achar um lugar para esses trabalhadores, mas até agora nada. Não existe um plano para disponibilizar melhores condições para essas pessoas?”, questiona.

A Administração da Rodoviária do Plano Piloto informou que, desde o dia 24 de agosto, quando foi implantado o Centro Integrado de Controle e Comando da Polícia Militar do Distrito Federal na rodoviária, a prática de comércio irregular (ambulantes) está quase inexistente. Foi salientado que, desde a instalação do Centro Integrado da PMDF, os crimes recorrentes estão reduzidos em quase zero. A Secretaria DF Legal acrescentou que trabalha em parceria com os órgãos de segurança e têm equipes permanentes na Rodoviária do Plano Piloto, executando ações para coibir o comércio ambulante irregular.





COVID-19

Uso de máscaras

A atendente Valéria da Conceição, 34 anos, moradora do Núcleo Bandeirante, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da fiscalização do uso de máscaras. “Toda vez que vou em qualquer região do Plano Piloto, vejo diversos motoristas sem máscaras. Alguns estão com os vidros fechados, mas não são todos”, relata. “Cadê a fiscalização? Além das possíveis infrações no trânsito, é importante monitorar o uso de máscaras, mesmo nos veículos. Nunca vi ninguém ser abordado enquanto está dirigindo por não utilizar máscara. Existe um decreto, e ele tem que ser cumprido por todos, não é mesmo?”, cobra.

O DF Legal informou que servidores de 10 órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) estão envolvidos nas ações de fiscalizações, que se concentram em terminais rodoviários, estações do metrô e nas proximidades dos comércios das cidades, onde há aglomeração de pessoas. Três órgãos são responsáveis pela emissão das multas: o DF Legal; a Diretoria de Vigilância Sanitária (Divisa), da Saúde; e a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob). A multa prevista é de R$ 2 mil para pessoas físicas e R$ 4 mil para empresas onde forem flagrados funcionários sem os protetores faciais. As penalidades são cumulativas: podem ser cobradas em dobro, no caso de reincidência ou infração continuada.



ISTO É

#MissãoIpê

Moradores da 402 Norte contemplam os ipês-amarelos da quadra. A campanha do Correio #MissãoIpê busca os mais belos registros da árvore. As imagens mais bonitas serão republicadas no Instagram @correio.Braziliense e também no site do jornal.