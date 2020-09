Mais de 15 imóveis da União no Plano Piloto estão à venda; veja lista

CB Correio Braziliense

(foto: Monique Renne/CB/D.A Press - 5/5/07)

O Governo Federal venderá, até o fim do ano, 33 apartamentos localizados no Plano Piloto, por meio da Secretaria do Patrimônio da União. Os imóveis eram funcionais, destinados a servidores da União, e agora estão desocupados.

Parte desses imóveis, 17 deles, foram alienados mas ainda não estão disponíveis para venda. Outros 16 já podem ser comprados pelo site.

Os editais devem ser lançados em breve, conforme afirma Fernando Bispo, secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União. A venda de imóveis faz parte de uma diretriz do governo federal para diminuir o tamanho do Estado e centenas de outros imóveis estão sendo vendidos no país.



No Distrito Federal, os imóveis à venda estão localizados nas quadras abaixo:

• 1 na SQN 304

• 1 na SQN 105

• 5 na SQN 106

• 1 na SQN 108

• 2 na SQN 313

• 1 na SQS 302

• 1 na SQS 104

• 1 na SQS 105

• 1 na SQS 311

• 1 na SQS 216

• 2 na SQS 316