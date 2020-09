Distrito Federal registra mais 50 mortes pelo novo coronavírus

CM Cibele Moreira

Ceilândia registrou mais 11 mortes pelo novo coronavírus. Ao todo, 521 moradores da região morreram pela doença - (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O número de mortes pela covid-19 voltou a subir no Distrito Federal. De acordo com o último levantamento feito pela Secretaria de Saúde do DF, 50 óbitos pelo novo coronavírus foram contabilizados em 24 horas. No entanto, nenhum deles ocorreu nesta terça-feira (9/9).

Ceilândia aparece, mais uma vez, com o maior número de mortes diárias (11). Guará (5), Lago Sul, Recantos das Emas, Santa Maria e Taguatinga (4) aparecem na sequência. A pasta também contabilizou um óbito no Novo Gama (GO). A maioria das vítimas era de homens com alguma comorbidade.

Mais de 172 mil casos

O balanço divulgado pela Secretaria de Saúde também apresentou um acréscimo de 969 casos da covid-19. Desde o início da pandemia, 172.708 pessoas testaram positivo para a doença no Distrito Federal. Deste quantitativo, 158.829 estão recuperadas e 2.813 morreram, sendo que 2.576 eram moradores do DF.

Em relação às regiões administrativas, Ceilândia lidera o ranking com mais contaminados e vítimas pelo novo coronavírus. Ao todo, 21.142 moradores tiveram a infecção e 521 faleceram por complicações da doença. Taguatinga aparece em seguida, com 13.940 notificações do vírus. O Plano Piloto segue com 13.679 ocorrências e Samambaia com 11.246. Outros 6.841 casos não tiveram a região registrada pela Secretaria de Saúde.