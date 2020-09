Recepcionista do Hospital Regional de Samambaia morre por covid-19

CB Correio Braziliense

Elza Maria de Oliveira, de 61 anos, atuava como recepcionista da direção do Hospital Regional de Samambaia - (foto: reprodução )

Recepcionista da direção do Hospital Regional de Samambaia, Elza Maria de Oliveira, 61 anos, morreu nesta terça-feira (8/9) por complicações da covid-19. Elza atuava na Secretaria de Saúde há um ano e 10 meses.

De acordo com a pasta, ela foi admitida como auxiliar operacional de serviços diversos e precisou ser realocada durante a pandemia por ser do grupo de risco. O comunicado da morte da servidora foi feito pela secretaria nesta quarta-feira (9/9).

Elza Maria chegou a ser internada em unidade de terapia intensiva (UTI), mas não resistiu. Os colegas do hospital onde ela trabalhou descreveram Elza como uma pessoa que honrou a carreira, prestando seus serviços com dedicação e excelência. “Uma pessoa admirável pelo seu otimismo, humildade e determinação”, diz nota divulgada pela pasta.



A Secretaria de Saúde se solidarizou com os colegas e familiares pela perda irreparável. Por se tratar de uma morte pela covid-19, não haverá velório.