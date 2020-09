Chuva forte só em outubro

CB Correio Braziliense

Os efeitos das altas temperaturas e da baixa umidade, típicas do período de estiagem no cerrado, afetam os brasilienses, em especial, nos meses de agosto e setembro. Este ano não foi diferente; a última chuva no Distrito Federal ocorreu em 25 de maio, ou seja, 107 dias de estiagem. O ano de 2020 ocupa o 10º lugar no ranking de mais dias secos. A previsão é de que a chuva retorne apenas na segunda quinzena de outubro. Até lá, podem ocorrer poucas precipitações isoladas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estiagem mais longa registrada na capital aconteceu em 1970, com 137 dias, seguida por 1966 (131) e 2010 (130). O período mais curto sem chuva no DF é de 2014, com apenas 30 dias de estiagem.

Ontem, os termômetros atingiram a marca de 32ºC no Gama, com mínima de 14ºC em Águas Emendadas, pela manhã. No Plano Piloto, a máxima chegou a 30ºC e a menor temperatura do dia foi de 16ºC. A umidade relativa do ar ficou entre 70% e 20% no DF — o Inmet publicou alerta laranja na última terça-feira, quando a umidade varia entre 12% a 20%. O aviso adverte sobre o risco de incêndios florestais e à saúde, como o ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O dia mais quente de 2020 no DF ocorreu em 17 de agosto, com o registro 32,8ºC no Gama. A massa de ar seco que se encontra sobre a região Centro-Oeste anula qualquer possibilidade de chuvas antes de 16 de setembro e traz mais dias de muito calor. Hoje, por exemplo, a máxima pode atingir 31ºC; a mínima, 15ºC; e a umidade relativa do ar varia entre 60% a 20%.

O número de incêndios florestais aumenta consideravelmente nos meses de agosto e setembro, quando o DF passa pela fase mais crítica do período de estiagem. Pensando nisso, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realiza ações para prevenir incêndios florestais.

“Estamos com a umidade muito baixa e temperaturas muito elevadas”, alerta o comandante do Grupamento Especializado em Proteção Ambiental (Gepram), tenente-coronel José Genilson.

De acordo com o CBMDF, foram 4.858 ocorrências de incêndio florestal no DF em 2020. O mês de agosto lidera a lista com 1.950 registros, seguido de julho (1459) e junho (826).

1º 1970 (135 dias)

2º 1966 (131 dias)

3º 2010 (130 dias)

4º 2017 (127 dias)

5º 1995 (126 dias)

6º 2007 (125 dias)

7º 2008 (123 dias)

8º 1991 (117 dias)

9º 2019 (113 dias)

10º 2020 (107 dias)



» Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz

» Procure manter o corpo sempre bem hidratado

» Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento. Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h

» Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar

» Coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol

» Aproveite o vapor produzido pela água durante o banho para lubrificar as narinas

» Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir

» Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com

ar-condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas

» Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis cortinas e carpetes

» Procure não usar vassouras que levantam pó por onde passam. Dê preferência para aspiradores ou panos úmidos

» Ligue ventiladores de teto no modo “exaustor”, com ar direcionado para cima. Ligados para baixo, no modo “ventilação”, levantam a poeira que se mistura no ar

» Não queime lixo nem provoque queimadas por descuido ou desatenção