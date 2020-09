Clínica odontológica no Gama reutilizava seringas e agulhas em pacientes

CB Correio Braziliense

Área odontológica de uma clínica no Gama foi interditada pela Vigilância Sanitária nesta quarta-feira (9/9) - (foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF)

Uma clínica no Setor Sul do Gama foi parcialmente interditada pela Vigilância Sanitária nesta quarta-feira (9/9). O órgão de fiscalização esteve no local após denúncia de aglomeração, no entanto a equipe encontrou problemas graves de higienização, problemas na documentação e desrespeitos às normas de prevenção à covid-19.

O estabelecimento oferta serviços de clínica médica e odontológicos. Na área de odontologia foram encontrados materiais sujos misturados com os limpos, além de seringas para moldagem em locais totalmente desapropriados, sem a menor higiene e com esterilização incorreta. Na sala de raio-X não havia ao menos um cabide para colocar o avental radiológico utilizado pelos pacientes, informou a Vigilância Sanitária.

A gerente de fiscalização, Márcia Olivé, ressalta outros problemas encontrados no local. “Falta de registro da empresa de manutenção de ar-condicionado, falta de testes biológicos de autoclavagem na central de esterilização, a seladora estava com defeitos e, para piorar, tudo indica que estavam reutilizando materiais descartáveis como seringas e agulhas”, destaca.

Por conta das inúmeras irregularidades encontradas, a área odontológica foi interditada e a Vigilância Sanitária deu o prazo de 15 dias para a clínica se readequar. O estabelecimento também foi autuado por desrespeitar as normas de segurança e de enfrentamento contra a covid-19 determinadas pelo Decreto do GDF.

“Encontramos pessoas aglomeradas, falta de álcool em gel para os pacientes, deu para perceber que não estão fazendo o agendamento de consultas médicas com o intervalo de 30 a 40 minutos para evitar aglomerações, se não a clínica não estaria lotada desse jeito”, avalia Márcia.

De acordo com a gerente de fiscalização, o estabelecimento funciona há alguns anos e a situação torna-se ainda mais grave por ter sido denunciada e por ter recebido, desde julho, intimação da Vigilância Sanitária para apresentar todos os documentos necessários de funcionamento da clínica.

“Demos mais 15 dias de prorrogação dessa intimação para que eles apresentem a licença sanitária. O não cumprimento disso e de todas as adequações das irregularidades encontradas acarretará na interdição total do estabelecimento”, reitera Márcia Olivé.

A Vigilância Sanitária continua trabalhando com fiscalizações de rotina, além das voltadas para a pandemia. Quem quiser denunciar qualquer estabelecimento que esteja desrespeitando as normas de segurança contra a covid-19 previstas no Decreto do GDF ou qualquer norma sanitária pode ligar para o telefone 162.