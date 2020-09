Eixo capital

CB Correio Braziliense

Brasília, 40 graus

O dia ontem foi quente no DF. Integrantes do círculo próximo do governador Ibaneis Rocha foram alvo de operações de busca e apreensão: o ex-chefe da Casa Civil Valdetário Monteiro, o ex-secretário de Educação e de Trabalho João Pedro Ferraz e o presidente da Caesb, Daniel Rossiter. Todos advogados. Como Rossiter, o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Cassimiro, levou problemas do passado para a gestão Ibaneis, ao se tornar investigado na semana passada pela Polícia Federal por problemas no DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura no Transporte). E a pandemia, além de infectar mais de 170 mil pessoas em seis meses, atingiu o governo com a prisão da cúpula da Secretaria de Saúde.



Citado na denúncia

O secretário de Projetos Especiais, Everardo Gueiros, é citado na denúncia da força-tarefa da Lava-Jato no Rio de Janeiro que ontem deflagrou uma operação para apurar a relação de grandes bancas de advocacia com o Sistema S no Rio. Ex-desembargador do TRE-DF, Gueiros não foi denunciado nem alvo da Operação E$quema S, mas é descrito como alguém responsável pela escolha de escritórios para o delator, Orlando Santos Diniz.





Tal qual

“Estou igual ao Bolsonaro”, diz o governador Ibaneis Rocha, com secretário da Saúde interino que vai ficando e com sintomas leves de covid-19.



Outros também querem

Outros deputados estão de olho nos benefícios concedidos por Ibaneis Rocha ao distrital Reginaldo Sardinha. O correligionário, João Cardoso (Avante — foto), espera indicar o secretário do DF Legal,

a antiga Agefis, e uma administração regional.



Porteira fechada

O deputado distrital Reginaldo Sardinha (Avante) foi contemplado com um espaço privilegiado no governo de Ibaneis Rocha. Recebeu “de porteira fechada” as administrações regionais do Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal e a Secretaria do Sistema Penitenciário do DF. Teve o privilégio de indicar todos os principais integrantes dos cargos estratégicos.



Não para, não

As mudanças no governo vão continuar.



Banho maria

Há formas e formas de amenizar uma CPI sem o desgaste de não criá-la. Na da Pandemia, há a ideia de instalar uma investigação em banho maria.



Só papos



“A advocacia é a única área que ainda não conta com

medidas de regulação de prevenção de lavagem de ativos”

Subprocuradora- geral da República Luiza Frischeisen



“Quase todos os advogados importantes do meu estado participaram

de uma organização criminosa? Criminoso é o delator, não os advogados!

Pensam que vão nos intimidar. Não nos conhecem”

Presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz



Siga o dinheiro

R$ 6.579.680,00

É o montante destinado pela Polícia Civil do DF para compra de munição, com inexigibilidade de licitação por inviabilidade de competição, de acordo com parecer da Procuradoria-Geral do DF.