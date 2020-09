Dono de um bar de narguilé é baleado na cabeça em Santa Maria

CB Correio Braziliense

Homem de 26 anos é baleado em Santa Maria - (foto: Divulgação / CBMDF)

Um homem de 29 anos foi baleado na cabeça na noite desta quarta-feira (9/9), em Santa Maria. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele é dono de um bar de narguilé na região e foi atingido em frente ao seu estabelecimento.

O rapaz sofreu uma parada cardiorrespiratória e após aproximadamente 40 minutos de reanimação cardiopulmonar, as equipes de socorro conseguiram restabelecer o pulso da vítima. O homem foi transportado por uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital de Santa Maria.

A bala ficou alojada na região ocular esquerda. De acordo com relatos de testemunhas o autor do disparo também era jovem e fugiu do local logo em seguida.

Ainda não se sabe a motivação do crime. A 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) investiga o caso.