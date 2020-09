Incêndio destrói uma residência em São Sebastião; não houve feridos

CB Correio Braziliense

Morador não foi localizado pela equipe do Corpo de Bombeiros - (foto: Divulgação / CBMDF)

Um incêndio destruiu uma pequena residência localizada na chácara 15, da BR-251, próximo a São Sebastião nesta quarta-feira (9/9). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o fogo se alastrou e, quando a equipe chegou, estava generalizado por todo o imóvel.

A casa era pequena, simples e sem estruturas básicas de concretagem, como pilares e vigas. No momento do combate às chamas, um dos cômodos desabou. O que aumentou a complexidade da operação.

Devido ao alto risco de desabamento do restante da estrutura, a procura por possíveis vítimas foi realizada através de retirada gradual dos escombros. Ninguém foi encontrado.

Segundo informações dos vizinhos a residência estava aparentemente vazia no momento do incêndio. De acordo com os relatos, apenas uma pessoa morava na residência e que não foi localizada.

Para o combate às chamas a corporação utilizou água e espuma. Foram empregados quatro viaturas e 18 militares para esta ocorrência.