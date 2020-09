Agências do trabalhador têm 236 ofertas nesta quinta: Confira as vagas

CB Correio Braziliense

(foto: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

As agências do trabalhador do DF estão com 236 vagas de emprego em 31 profissões diferentes nesta quinta-feira (10/9). Cinco áreas oferecem mais de dez oportunidades: açougueiro (36), auxiliar técnico de eletrônica (30), tratorista operador de roçadeira (20), soldador (16) e sushiman (10).

Os salários variam entre R$ 600 semanais e R$ 3 mil mensais. A área de comércio é a que mais está em busca de profissionais. São seis vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, uma para atendente de bar, quatro para padaria, uma para auxiliar de churrasqueiro, oito para empacotador à mão, outras três para encarregado de hortifruti e a mesma quantidade para pizzaiolo.

Há oportunidades também para lavador de carros (2), vidraceiro (1), montador de móveis de madeira (3), marceneiro (5), costureira (1) e caseiro (1). Para essas áreas, os salários variam entre R$ 1.100 e R$ 2 mil, mais benefícios.

Vale lembrar que é preciso ficar atento à exigência de escolaridade e de experiência profissional para cada uma das vagas. Todas as oportunidades podem ser conferidas aqui.

Os interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa. A unidade do Guará tornou-se itinerante. Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil, que, em virtude da pandemia de covid-19, também disponibiliza o serviço.

Com informações da agência Brasília