Correios de Israel e do Brasil lançam selo com paisagens dos países

(foto: Divulgação/Correios)

Os Correios de Israel e do Brasil lançaram, na última terça-feira (8/9), selo conjunto para celebrar a amizade entre os dois países. As cerimônias de lançamento aconteceram em Brasília, Olinda (PE) e Recife. São 400 mil selos gomados, com valor facial de R$ 5. Cada folha é composta por 16 selos, que já estão disponíveis nas agências de Correios e também na loja virtual.

Para reunir, em uma imagem, as duas paisagens dos dois países, foram criadas duas aquarelas: a da Praia de Tel Aviv, vista de Yafo, e da Praia do Recife, vista de Olinda, ambas com a mesma paleta de cores. Para dividir e, simultaneamente, unir as paisagens, foi utilizada uma palmeira, elemento comum da flora dos dois países, apesar das espécies locais serem diferentes. Foi mantida a mesma linha do horizonte e aplicado digitalmente o céu azul aquarelado, no intuito de conferir unidade e coerência cromática à composição.

A artista responsável pela criação do selo é Lidia Marina Hurovich Neiva. “Quando recebi o convite para fazer este selo, fiquei muito feliz, não só pelo selo em si, mas porque o tema tem a ver comigo, com a minha história, já que tenho família morando em Israel há mais de 40 anos. Naquela época, em que a minha família se mudou para Israel, nós – meu pequeno núcleo familiar, pai, mãe, meu irmão e eu – nos mudamos para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro”, relata Lídia.

Com informações da Embaixada de Israel e Correios do Brasil